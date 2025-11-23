কাজীপুরের কম্বলপল্লিতে বেড়েছে ব্যস্ততা

আশরাফুল আলম, কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ)
প্রায় ৪০ বছর আগে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার বরশিভাঙ্গা গ্রামের সাইদুল হক কাজের সন্ধানে পাড়ি জমান রাজধানীর মিরপুরে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর পোশাক কারখানার পরিত্যক্ত ঝুট কাপড় কিনে এনে এলাকায় শুরু করেন কম্বল তৈরি। সেই কম্বল সাইকেলে করে বিক্রি শুরু করেন বিভিন্ন গ্রামে। তাঁর দেখাদেখি কাজীপুরে কম্বল তৈরি শুরু করেন আরও অনেকে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁদের। কাজীপুর পরিচিত হয়ে উঠেছে কম্বলের পল্লি নামে। শীতের শুরুতে সেই কম্বলপল্লি সরগরম হয়ে উঠেছে। বিরামহীন কাজ করছেন কারিগরেরা। বিক্রিও হচ্ছে দেদার। অনলাইনেও বিক্রি হচ্ছে কম্বল।
সম্প্রতি উপজেলার শিমুলদাইড় বাজারের কম্বলপল্লিতে গিয়ে দেখা গেছে, একমাত্র কারখানায় দিনরাত কাজ করছেন শ্রমিকেরা। বাহারি সুতায় বোনা হচ্ছে রঙিন কম্বল। শ্রমিকেরা কম্বল বিভিন্ন মাপে কেটে সেলাই মেশিনে দিচ্ছেন। সেগুলোর মুড়ি সেলাই করছেন কারিগরেরা। পরে ভাঁজ করে বিশেষ ব্যাগে ভরে গুদামে রাখা হচ্ছে। পাইকারেরা আসছেন, দেখছেন, দরদাম করছেন। পছন্দসই দাম হলে কিনে ট্রাকে ভরছেন।
এখন উপজেলার শিমুলদাইড়, বরশিভাঙ্গা, সাতকয়া, শ্যামপুর, ছালাভরা, কুনকুনিয়া, গাড়াবেড়, চকপাড়া, পাইকরতলী, ঢেকুরিয়া, বরইতলা, মুসলিমপাড়াসহ প্রায় ৩০টি গ্রামের ৩০ থেকে ৩৫ হাজার নারী-পুরুষ কম্বল তৈরির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। আর এই কম্বলশিল্পের প্রাণকেন্দ্র শিমুলদাইড় বাজার। ২০ বছর ধরে এই বাজারে কম্বল তৈরির কাজ চলছে।
জানা গেছে, বছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ছয় মাস কম্বল ও শিশুদের শীতবস্ত্র তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন এখানকার কারিগর ও শ্রমিকেরা। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে পরিত্যক্ত কাপড় কিনে এনে তৈরি করা হয় জোড়া কম্বল। এই কম্বল সেলাই করে এখানকার হাজারো নারী-পুরুষ স্বাবলম্বী হয়েছেন।
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২৩০ থেকে ৩২০ টাকা কেজি দরে কম্বল তৈরির রোল কাপড় কেনা হয়। মানভেদে প্রতিটি কম্বল ১২০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি হয়। আর জোড়া কম্বল তৈরি করা হয় গার্মেন্টসের পরিত্যক্ত কাপড় দিয়ে। সেগুলোর দাম মানভেদে ১৫০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।
গৃহস্থালি কাজের ফাঁকে জোড়া কম্বল তৈরি করেন গাড়াবেড় গ্রামের ফোলেরা খাতুন। তিনি বলেন, ‘আগে পায়ের মেশিন আছিল। তহন দিনে তিন থেকে চারটা কম্বল বানাছি। ১৫ টাকা করে মজুরি দিত। এহন কারেনের মেশিন কিনছি। সারা দিন কাম করলি দুই-আড়াই শ হয়। এই টাকা দিয়েই পোলাপানের পড়াশোনার খরচ, পরিবার চালাই।’
ছালাভরা গ্রামের আছিয়া বলেন, ‘২০ বছর ধরে জোড়া কম্বল বানাই। প্রতি কম্বলে মজুরি পাই ৩০ টাকা। একটা মেয়ে বিয়া দিছি, ছেলেকেও আইএ পাস করাছি। এই কাজ করে সবাই পরিবারের উন্নতি করতেছে।’
গাড়াবেড় গ্রামের নুরুল ইসলাম ছোটদের শীতের পাজামা আর হুডি তৈরি করে এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছেন। এগুলো বিক্রি করে পরিবার চালান স্বাচ্ছন্দ্যে। ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করাতে ভর্তি করিয়েছেন রুয়েটে। নুরুল ইসলাম বলেন, ‘জ্যাকেট তৈরির বাছা কাপড় আমরা কিনে নিই। তারপর কারিগর দিয়ে শিশুদের পাজামা ও হুডি তৈরি করি। পরে শিমুলদাইড় বাজারে নিয়ে পাইকারি দিই। ৯ টাকা থেকে শুরু করে ৪৮ টাকা পর্যন্ত পাইকারি বিক্রি করি প্রতিটি।’
অনলাইনে কম্বল বিক্রেতা হালিম বলেন, ‘সরাসরি বিক্রির পাশাপাশি অনলাইনেও বিক্রি করি। আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে। সেখানে ভালো সাড়া পাচ্ছি। প্রতিদিন অন্তত দুই ট্রাক কম্বল ডেলিভারি হয়।’
কম্বল তৈরির কারখানা ও মেসার্স সহি ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী শরিফুল ইসলাম সোহেল বলেন, ‘আমাদের এই কম্বলপল্লিতে বর্তমানে ১৬৬ আইটেমের শীতের কাপড় তৈরি হয়। আশা করছি, এবারের মৌসুমে অন্তত ৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে এই পল্লিতে। ব্যবসায়ীরা যদি স্বল্প সুদে ঋণ পেত, তাহলে এই শিল্পের আরও প্রসার ঘটত। পাশাপাশি নিরাপদে টাকা লেনদেনের জন্য এই বাজারে একটা ব্যাংকের খুব প্রয়োজন।’
কাজীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘কাজীপুরের কম্বলশিল্প সারা দেশে ব্র্যান্ড। ঝামেলামুক্ত পরিবেশে দিনরাত কাজ করছেন শ্রমিকেরা। এতে এলাকার বেকারত্ব কমেছে। এই শিল্পের প্রসারে উপজেলা প্রশাসন পাশে আছে।’
আশরাফুল আলম, কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ)
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী আন্তঃনগর তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন লাল কাপড় দেখিয়ে আটকে জব্বারের মোড় এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।
এর আগে একই দাবিতে শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ৪৭ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ফের রেললাইন অবরোধ করেছে পরীক্ষার্থীরা। সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড় তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা।
রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস, এক দুই তিন চার, পিএসসি তুই স্বৈরাচার, আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থী মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘দাবি না মানা পর্যন্ত রেলের চাকা ঘুরবে না। শুধু আমরা নই রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকে বৃহৎ আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের দাবি, রুটিন প্রকাশের অন্তত দুই মাস পর পরীক্ষা হতে হবে। পিএসসি থেকে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।
মেহরাজ রাকিব নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, নতুন বাংলাদেশে কোন বৈষম্য মেনে নেওয়া হবে না। আমাদের যৌক্তিক দাবি মানতে হবে। অন্যথায় রেলের চাকা ঘুরবে না।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাঘার খায়েরহাট এলাকায় র্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়। অভিযানে একটি করে বিদেশি পিস্তল, পাইপগান, ওয়ান শুটারগান ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।
রোববার সকালে র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৭ অক্টোবর বাঘা উপজেলার পদ্মার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বালুমহাল ও চরাঞ্চলের ভূমি-বাথান দখলকে কেন্দ্র করে আলোচিত মনতাজ ও কাকন বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। এই ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং আরও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরবর্তী সময়ে নদীতে আরও একজনের লাশ পাওয়া যায়।
ঘটনাটি সামনে আসার পর পুলিশসহ অন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো র্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাঘা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে অস্ত্রগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মদনে হাওর থেকে দিদারুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার ফেকনি গ্রামের সামনের হাওর থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত দিদারুল ইসলাম উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শ্রীধরপুর গ্রামের রহিছ মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাড়িতে বসবাস করছিলেন।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দিদারুল ইসলামরা পাঁচ বোন ও দুই ভাই। ভাইদের মধ্যে দিদারুল বড়। চার বছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে করে সংসার করছিলেন দিদারুল। হঠাৎ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তিনি। পাঁচ মাস ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বাড়িতেই বসাবাস করছিলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফেরেননি। সকালে ফেকনি গ্রামের হাওরে স্থানীয় লোকজন তাঁর মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই মোবারক হোসেন বলেন, ‘দিদারুল অনেক দিন আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। পাঁচ মাস ধরে উল্টাপাল্টা আচরণ বেশি করছিল। বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত। কিন্তু শনিবার বিকেলে কোথায় চলে যায়, কেউ বলতে পারেনি। আজ সকালে খবর পেয়ে থানায় এসে তার মরদেহ পেয়েছি। তার সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না।’
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ্ বলেন, ‘খবর পেয়ে হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তাদের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জে তৌহিদী জনতা ও বাউলশিল্পীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সংঘর্ষে দুই পক্ষের চারজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পৌর এলাকার দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
আহত চারজনের মধ্যে বাউলশিল্পী পক্ষের তিনজন হলেন আব্দুল আলিম, আরিফুল ইসলাম ও জহিরুল ইসলাম। তৌহিদী জনতা পক্ষের আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল আলিম।
আহত ব্যক্তিদের মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাউলশিল্পীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের দলের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে কটূক্তির অভিযোগ তুলে তাঁর ফাঁসির দাবিতে তৌহিদী জনতা মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল ১০টার দিকে বিক্ষোভ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সমবেত হন।
অন্যদিকে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিতে কয়েকজন বাউলশিল্পী ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন।
তৌহিদী জনতার মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বাউলশিল্পীদের দেখতে পেয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এতে আবুল সরকারের পক্ষের তিনজন বাউলশিল্পী আহত হন। পরে বাউলশিল্পীদের পাল্টা হামলায় তৌহিদী জনতা পক্ষের একজন কর্মী আহত হন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন।
