Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

উল্লাপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক দিনের ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক দিনের ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চরঘাটিনা এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মোহাম্মদ আলহাজ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।

তিনি উল্লাপাড়ার বালসাবাড়ি মহেশপুর এলাকার বাসিন্দা খলিলুর রহমানের ছেলে এবং পেশায় গাছ কাটার কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানান, আলহাজ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় তাঁর হাতে একটি কুড়াল ছিল।

সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল শনিবার একই উপজেলার ঘাটিনাব্রিজ এলাকায় ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন অজ্ঞাতনামা এক যুবক। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জমৃত্যুরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

রাজশাহী সার্কিট হাউসের গাছ না কাটার দাবিতে স্মারকলিপি

রাজশাহী সার্কিট হাউসের গাছ না কাটার দাবিতে স্মারকলিপি

হোমনায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু

হোমনায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু

শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তার

শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তার

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ১ সেন্টিমিটার নিচে, বন্যার আশঙ্কা

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ১ সেন্টিমিটার নিচে, বন্যার আশঙ্কা