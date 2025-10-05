উল্লাপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক দিনের ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক দিনের ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চরঘাটিনা এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মোহাম্মদ আলহাজ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।
তিনি উল্লাপাড়ার বালসাবাড়ি মহেশপুর এলাকার বাসিন্দা খলিলুর রহমানের ছেলে এবং পেশায় গাছ কাটার কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানান, আলহাজ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় তাঁর হাতে একটি কুড়াল ছিল।
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
গতকাল শনিবার একই উপজেলার ঘাটিনাব্রিজ এলাকায় ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন অজ্ঞাতনামা এক যুবক। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক দিনের ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চরঘাটিনা এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মোহাম্মদ আলহাজ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।
তিনি উল্লাপাড়ার বালসাবাড়ি মহেশপুর এলাকার বাসিন্দা খলিলুর রহমানের ছেলে এবং পেশায় গাছ কাটার কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানান, আলহাজ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় তাঁর হাতে একটি কুড়াল ছিল।
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
গতকাল শনিবার একই উপজেলার ঘাটিনাব্রিজ এলাকায় ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন অজ্ঞাতনামা এক যুবক। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
রাজশাহীর সার্কিট হাউসের শতবর্ষী ও পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের গাছগুলো না কাটাসহ তিন দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন পরিবেশকর্মীরা। আজ রোববার বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা এটি গ্রহণ করেন। স্মারকলিপিতে গাছ কেটে সার্কিট হাউস সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত পুনর৩ মিনিট আগে
কুমিল্লার হোমনা উপজেলায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বি এম মোজাম্মেল হককে রাজধানীর নিকেতন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিকেতন২০ মিনিট আগে
কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ আর উজানের পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বেড়ে বিপৎসীমার কাছাকাছি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে বাম তীরের জেলা লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চলে বন্যার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায়, আগামীকাল সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা তিস্তার পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।৪২ মিনিট আগে