যমুনা উপজেলা চেয়ে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
যমুনা উপজেলা চেয়ে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীবেষ্টিত ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে আলাদা উপজেলা গঠনের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার প্রেসক্লাব মোড়ে ‘যমুনা’ নামে উপজেলার দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদের আয়োজনে মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা জামায়াতের আমির ও সিরাজগঞ্জ-১ আসনে মনোনীত প্রার্থী মাওলানা শাহিনুর আলম, কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা, কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা, নাজমুল হাসান তালুকদার রানা প্রমুখ। চরাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষও এতে অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, কাজীপুরের যমুনা নদীঘেরা সুবিধাবঞ্চিত ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে প্রস্তাবিত যমুনা নামের দশম উপজেলা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিরাজগঞ্জযমুনা নদীরাজশাহী বিভাগকাজীপুরজেলার খবরমানববন্ধন
