সিরাজগঞ্জে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শিক্ষক কারাগারে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাকিবুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে রাকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, ‘তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। আজ দুপুরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আব্দুল মজিদ চাকরিচ্যুত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান রাকিবুল ইসলাম। দায়িত্বে থাকাকালে ভর্তি-বাণিজ্য, অতিরিক্ত বেতন আদায়, স্কুলের এফডিআরসহ একাধিক ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ তুলে আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এভাবে প্রায় ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি।
পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালে আদালতের নির্দেশে আব্দুল মজিদ পুনরায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ফিরে আসেন। এর পরপরই রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আসে। একই বছরের ডিসেম্বরে আব্দুল মজিদ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাকিবুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে রাকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, ‘তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। আজ দুপুরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আব্দুল মজিদ চাকরিচ্যুত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান রাকিবুল ইসলাম। দায়িত্বে থাকাকালে ভর্তি-বাণিজ্য, অতিরিক্ত বেতন আদায়, স্কুলের এফডিআরসহ একাধিক ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ তুলে আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এভাবে প্রায় ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি।
পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালে আদালতের নির্দেশে আব্দুল মজিদ পুনরায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ফিরে আসেন। এর পরপরই রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আসে। একই বছরের ডিসেম্বরে আব্দুল মজিদ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন।
দুর্নীতির মামলায় ছাগল-কাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। একই কাণ্ডে আলোচিত সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।৩ মিনিট আগে
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা ও ভোলা সদর উপজেলার দিঘলদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতারুল হাসান স্বপনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৪ মিনিট আগে
নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।৮ মিনিট আগে
চাঁদা না পেয়ে ১৬টি গাড়ি (থ্রি-হুইলার) ভাঙচুরের ঘটনায় ফরিদপুরে জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা সংগঠনের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।৯ মিনিট আগে