Ajker Patrika

তাড়াশে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে জখম করে গরু লুট

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: 
তাড়াশে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে জখম করে গরু লুট

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে। এ সময় ডাকাতেরা তাঁর প্রায় ২ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাভি লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে তাড়াশ সদর ইউনিয়নের বৃপাচান গ্রামে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে মুমূর্ষু অবস্থায় গৃহকর্তা আহত দুলালকে প্রথমে তাড়াশ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মৃত ফরজ আলীর ছেলে দুলাল হোসেনের বাড়িতে একদল মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতেরা প্রথমে বাড়ির গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং গোয়াল থেকে শাহিয়াল জাতের গাভিটি লুটের চেষ্টা করে। এ সময় দুলাল টের পেয়ে ‘ডাকাত ডাকাত’ বলে চিৎকার করলে ডাকাত দলের এক সদস্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে মাথা ও কানে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাত দল গরুটি পিকআপ ভ্যানে তুলে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

দুলালের ভাতিজা রিপন জানান, আহত দুলালের মাথা ও কানে ৩৩টি সেলাই লেগেছে এবং বর্তমানে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

তাড়াশ থানার ওসি মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ‘এখনো কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। আপনার মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারলাম। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

বিষয়:

সিরাজগঞ্জডাকাতহাসপাতালতাড়াশশহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজকুপিয়ে জখম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি