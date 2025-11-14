তাড়াশে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে জখম করে গরু লুট

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে। এ সময় ডাকাতেরা তাঁর প্রায় ২ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাভি লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে তাড়াশ সদর ইউনিয়নের বৃপাচান গ্রামে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে মুমূর্ষু অবস্থায় গৃহকর্তা আহত দুলালকে প্রথমে তাড়াশ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মৃত ফরজ আলীর ছেলে দুলাল হোসেনের বাড়িতে একদল মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতেরা প্রথমে বাড়ির গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং গোয়াল থেকে শাহিয়াল জাতের গাভিটি লুটের চেষ্টা করে। এ সময় দুলাল টের পেয়ে ‘ডাকাত ডাকাত’ বলে চিৎকার করলে ডাকাত দলের এক সদস্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে মাথা ও কানে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাত দল গরুটি পিকআপ ভ্যানে তুলে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
দুলালের ভাতিজা রিপন জানান, আহত দুলালের মাথা ও কানে ৩৩টি সেলাই লেগেছে এবং বর্তমানে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
তাড়াশ থানার ওসি মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ‘এখনো কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। আপনার মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারলাম। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’
তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি
বরগুনার আমতলী পৌর শহরের ফেরিঘাট সড়কে পার্কিং করে রাখা ‘স্বর্ণা পরিবহন’ নামে একটি যাত্রীবাহী বাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এ সময় বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি বাসমালিকের। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ রাতেই উপজেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে পৌর শহরের ফেরিঘাট সড়কের গাজী বাড়ির সামনে এই ঘটনা ঘটে।
আমতলী উপজেলার গাজীপুর বন্দরের বাসিন্দা শহীদ দেওয়ান গাড়িটির মালিক। তাঁর মেয়ের নামে রাখা ‘স্বর্ণা পরিবহন’ নামের বাসটি বরিশাল-কুয়াকাটা সড়কে চলাচল করত। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও বাসটি ফেরিঘাট সড়কে অন্য আরও সাতটি বাসের সঙ্গে পার্কিং করে রাখা হয়। মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
প্রত্যক্ষদর্শী সাব্বির হাওলাদার বলেন, ‘গাড়ির হেলপারের ডাকাডাকি শুনে বাইরে আসি। এরপর গাড়িতে আগুন দেখে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।’
বাসমালিক শহীদ দেওয়ান বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে আমার বাসে আগুন দিয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন দ্রুত এলে গাড়ির এত ক্ষতি হতো না।’
শহীদ দেওয়ানের ছোট ভাই, আঠারোগাছিয়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বাতেন দেওয়ানের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতামূলক ঘটনা। তিনি বলেন, ‘পার্কিং করা আওয়ামী লীগ নেতাদের বাসে আগুন না দিয়ে আমার ভাইয়ের বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমি বিএনপি করি বিধায় এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে।’
আমতলী থানার ওসি দেওয়ান জগলুল হাসান জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ওই রাতেই উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আতাউর রহমান রাসেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ খান, পৌর যুবলীগ সদস্য তন্ময় গাজী, কাওসার রনি এবং সগির মল্লিক নামের পাঁচজনকে আটক করেছে।
মামলা প্রক্রিয়াধীন। এর সঙ্গে জড়িত আরও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বরগুনা বাস মালিক সমিতির লাইন সম্পাদক অহিদুল ইসলাম সজল মৃধা বলেন, মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বাসটির ক্ষতিপূরণে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আমতলী ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. হানিফ বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। নইলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারত।’
সাভার(ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা একটি পিকআপে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে এই ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তারা জানান, আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে একটি পিকআপ দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে চালকের আসনের অংশটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তারা দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
পিকআপের মালিক গাজী আলমাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি গাড়ি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কাজ না থাকলে এখানেই গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় পার্কিং করে পিকআপের চালক বাসায় চলে যান। রাত ২টা পর্যন্ত থাকার পর তিনিও (মালিক) বাসায় চলে যান। ভোর ৫টার দিকে জানতে পারেন, মোটরসাইকেলে করে দু-তিনজন দুর্বৃত্ত এসে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়।
জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা আবু সায়েম মাসুম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে পিকআপের ইঞ্জিনসহ সামনের অংশ পুড়ে গেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর একটি অস্থায়ী চেকপোস্টে তল্লাশির সময় বিলাসবহুল একটি প্রাইভেট কার থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ১ লাখ ইয়াবা বড়ি জব্দ করেছে পুলিশ। তবে তল্লাশির আগে কারটি ফেলে পালিয়ে যান চালক। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে নগরীর কোতোয়ালি থানার মেরিনার্স রোডে এই ঘটনা ঘটে।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম বলেন, প্রাইভেট কারটি শাহ আমানত সেতু এলাকা থেকে কোতোয়ালির দিকে যাওয়ার পথে চেকপোস্টের মুখে পড়ে। চালক চেকপোস্টের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে পালিয়ে যান। পরে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ প্যাকেটে ১ লাখ ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়, যার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি টাকা।’
ওসি বলেন, ‘চালক পালিয়ে গেলেও কারের মধ্যে একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। সেটা ধরে তদন্ত শুরু হয়েছে। আর কারটি কক্সবাজার থেকে এসেছে বলে আমরা তথ্য পেয়েছি। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আব্দুর রহমানের ছেলে তাওসিফ রহমান সুমনের (১৬) মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে। ধারালো ও চোখা অস্ত্রের আঘাতে তার শরীরের তিনটি স্থানে রক্তনালি কেটে গিয়েছিল। এর ফলে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও হয়েছিল। শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের মর্গে লাশের ময়নাতদন্ত শুরু হয়। ময়নাতদন্ত করেন ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক কফিল উদ্দিন ও একই বিভাগের প্রভাষক শারমিন সোবহান কাবেরী। ময়নাতদন্ত করতে প্রায় ৩০ মিনিট লাগে।
এ সময় বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তাওসিফের বাবা বিচারক আব্দুর রহমান। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক কফিল উদ্দিন বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেন।
কফিল উদ্দিন জানান, তাওসিফের ডান ঊরু, ডান পা ও বাঁ বাহুতে ধারালো ও চোখা অস্ত্রের আঘাত পাওয়া গেছে। এ তিনটি জায়গায় রক্তনালি আছে। সেগুলো কেটে গিয়েছিল। এ কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও ছিল শরীরে। তারা মনে করছেন, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে।
পুলিশের সুরতহাল প্রতিবেদনে তাওসিফের গলায় কালশিরা দাগ আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক বলেছেন, ‘নরম কাপড় দিয়ে শ্বাসরোধের কারণে দাগটি হতে পারে। তবে এটি মৃত্যুর প্রধান কারণ নয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা একই সময়ে হয়েছে বলেও জানান ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক।
এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহী নগরের ডাবতলা এলাকায় ভাড়া বাসায় খুন হয় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাওসিফ। হামলাকারী লিমন মিয়া (৩৫) তাদের পূর্বপরিচিত। একই সময়ের হামলায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন তাওসিফের মা তাসমিন নাহার লুসী (৪৪)। এ ছাড়া ধস্তাধস্তিতে হামলাকারী নিজেও আহত হয়ে হাসপাতালে পুলিশের হেফাজতে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় শুক্রবার বেলা ১১টা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা হয়নি।
তাওসিফের মরদেহ দাফনের জন্য জামালপুরে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তার বাবা।
