সীমান্তে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ

শেরপুরের নালিতাবাড়ী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করেছে বিজিবি। এসব মদের আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা।
আজ শুক্রবার উপজেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দরসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় এসব মদ উদ্ধার করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) একটি বিশেষ টহল দল নাকুগাঁও স্থলবন্দরসংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় পড়ে থাকা একটি চালান দেখতে পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুল আজিম বায়েজীদ জানান, মাদক নির্মূলে বিজিবি জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি যেকোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম ঠেকাতে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকায় বৈদ্যুতিক তার চুরির অভিযোগে চার যুবককে আটক করে পিটুনি দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। এ সময় শাস্তি হিসেবে তাঁদের মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের ছেড়ে দেয়২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহরে গ্যাস না পেয়ে শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করেন কয়েকশ সিএনজি অটোরিকশাচালক। অবরোধে মুরাদপুর থেকে দুই নম্বর গেইট পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ চালকদের সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।৪ মিনিট আগে
খুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে বিভাগে নতুন করে আরও ৭৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মৃত ২ জনই খুলনা জেলার বাসিন্দা।৪১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে স্ক্র্যাপ জাহাজ কাটার সময় বিষাক্ত গ্যাসে ৯ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজভাঙা শিল্পে গত ১০ বছরে মারা গেছেন ১০৪ শ্রমিক। এর পেছনে নিরাপত্তাহীনতা, গ্যাসমুক্ত না করে জাহাজ কাটা ও দুর্বল তদারকিকে দায়ী করছেন শ্রমিক নেতা১ ঘণ্টা আগে