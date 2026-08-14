Ajker Patrika
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শেরপুর

সীমান্তে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
সীমান্তে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ
জব্দ করা ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করেছে বিজিবি। এসব মদের আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা।

আজ শুক্রবার উপজেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দরসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় এসব মদ উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) একটি বিশেষ টহল দল নাকুগাঁও স্থলবন্দরসংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় পড়ে থাকা একটি চালান দেখতে পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে ১৬৯ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুল আজিম বায়েজীদ জানান, মাদক নির্মূলে বিজিবি জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি যেকোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম ঠেকাতে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

বিষয়:

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