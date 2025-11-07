শেরপুরের নকলায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে পেটানোর অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রাহাত হাসান কাইয়ুমকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
সরকারি কৃষি প্রণোদনার ভাগ না পাওয়ায় শেরপুরের নকলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহরিয়ার মোরসালিন মেহেদীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রাহাত হাসান কাইয়ুমের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সরকারি অফিসকক্ষে এই ঘটনা ঘটে।
চালকলের ভেতর দুটি অটোরিকশায় রাখা খাদ্য অধিদপ্তরের সিলযুক্ত পাটের ১২ বস্তা ও প্লাস্টিকের আটটি বস্তাভর্তি চাল জব্দ করা হয়। এ ছাড়া গুদামের ভেতরে রাখা খোলা চাল নতুন মোড়কে ভর্তি করা হচ্ছিল। সেখান থেকে সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৮৪০ কেজি চাল জব্দ করা হয়। তবে অভিযানের আগেই অটোরিকশা দুটির চালকেরা পালিয়ে যান।
শেরপুরের শ্রীবরদীতে অবৈধভাবে মজুতকৃত ১০৬ বস্তা ডিএপি ও এমওপি সার জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে উপজেলার রাণীশংকৈল ইউনিয়নের ভায়াডাঙ্গা বানিয়াপাড়া গ্রামে মোশারফ হোসেন বাবু নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সারগুলো জব্দ করা হয়।
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
শেরপুরের সদর উপজেলায় একাব্বর মিয়া (২৮) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাই ফারুক মিয়া তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার লছমনপুর ইউনিয়নের কুসুমহাটি কান্দাশেরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আজ শনিবার সকালে গাছগড়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, অনেক মানুষ জটলা করে আছেন নূর মোহাম্মদের বাড়িতে। কেউ কেউ রান্না করে চলে গেছেন। এক ব্যক্তি ভাত রান্না করার জন্য হাঁড়ি বসিয়েছেন।
শেরপুরের নকলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২২ বস্তা সরকারি চাল জব্দের ঘটনায় অটোরিকশাচালক রানা মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় খাদ্য বিভাগের খাদ্য পরিদর্শক মো. আফতাব উদ্দিন বাদী হয়ে আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকালে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, খরস্রোতা ভোগাই নদের পশ্চিম তীর ঘেঁষে ওই কাঁচা রাস্তা দিয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি রাস্তার পাশের বাসিন্দা আব্দুল মতিন ও জুয়েল মিয়া জায়গাটি নিজেদের মালিকানাধীন দাবি করে টিনের বেড়া তুলে দেন। এতে শিক্ষার্থী, কৃষকসহ এলাকাবাসীর চলাচলে চরম...
শেরপুরের শ্রীবরদীতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলযুক্ত ৩৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে প্রশাসন। গতকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার পৌর শহরের সাতানী মথুরাদী এলাকার রুহুল রাইস মিলের গোডাউন থেকে চালগুলো জব্দ করা হয়। রাতেই চাল ভেতরে রেখে গোডাউনটি সিলগালা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার
গাজীপুরে সোহেলা খাতুন (৪২) নামের এক গার্মেন্টসকর্মীকে চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর সাবেক স্বামী কালু সেকের (৪৫) বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শরীফপুর রোডে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে উপজেলার পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বারোমারী মিশন রোডের বটতলা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, এতে তাঁদের আনুমানিক ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
শেরপুরের ঝিনাইগাতী সীমান্ত দিয়ে দালাল চক্রের সহযোগিতায় অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশকালে পাচারকারী চক্রের সদস্যসহ ২৪ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের হলদীগ্রাম বিওপির সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট
শেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) চন্দন কুমার পালের পাসপোর্ট জব্দ এবং দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার বিকেলে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ জহিরুল কবির রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এই আদেশ দেন...
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় খাবার কিনতে গিয়ে অটোরিকশার চাপায় আতিকুর রহমান আতিক (৭) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনার পর রাতে তার মৃত্যু হয়।
শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার পূর্ব খৈলকুড়া গ্রামের বাসিন্দা রহিমা। প্রতিবছর ঢলের পানি তাঁর বাড়িতে উঠলেও এবার সবকিছু ভাসিয়ে নিয়েছে। ঘর বা বসতভিটার কোনো চিহ্ন আর নেই।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার খরস্রোতা চেল্লাখালী নদীতে পাহাড়ি ঢলের পানিতে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে হুমায়ুন নামের ১০ বছর বয়সী এক শিশু। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার চেল্লাখালী নদীর বুরুঙ্গা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।