বসুন্ধরায় গোপন বৈঠক, আওয়ামী লীগের ৫০ নেতা কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীর ভাটারার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় গোপন বৈঠক করার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৫০ নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাতে বসুন্ধরার আবাসিক এলাকার ব্লক-এম-এর ২৮ নম্বর সড়কের একটি বাসা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম।
ভাটারা থানার ওসি বলেন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ব্লক-এম, রোড-২৮-এর ২১৭৩ নম্বর বাসার দ্বিতীয় তলার বি-২ ফ্ল্যাটে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ, যুব মহিলা লীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীরা ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়ে গোপন বৈঠক করছিলেন। খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশের দাবি, এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ব্যানার ও বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। আজ শুক্রবার তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
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