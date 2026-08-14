‘অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ কোণঠাসা করবে, তা ভাবনার বাইরে ছিল’

২৯৭ থেকে ৩০৬—দ্বিতীয় দিনের শেষ সেশনে এই ১১ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ডারউইন টেস্টের প্রথম দুই দিনে অজিদের সুখস্মৃতি বলতে এতটুকুই। বাকিটা সময় দাপট দেখিয়েছে বাংলাদেশ। প্যাট কামিন্সের দলের বিপক্ষে সফরকারীরা এমন দাপট দেখাবে, সেটা ভাবতেই অবাক হচ্ছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৮ রানে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের অল্পতেই থামাতে ৬ উইকেট নেন হাসান মাহমুদ। জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে নিজেদের প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের সংগ্রহ ৬ উইকেট ৩৫১ রান। ৪ উইকেট হাতে রেখে ১৫৩ রানের লিড নিয়েছে শান্তরা।
অথচ সিরিজ শুরুর আগে ব্যাটিং নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিল বাংলাদেশ। সে চিন্তা বেড়ে যায় তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৫৪ রানে অলআউট হয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের কাছে ইনিংস এবং ৩৮ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। তবে মূল সিরিজ হতেই ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা দূর হয়েছে। তানজিদ হাসান তামিম (১০১), শান্ত (৮৪), মুমিনুলরা (৪৯) দেখালেন, তাঁরাও অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী বোলিংয়ের জবাব দিতে পারেন।
১১ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট হারানোর পর মেহেদী হাসান মিরাজ ও হাসানের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। সপ্তম উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৪৩ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছেন এই দুজন। মিরাজ ৩২ ও হাসান ১৩ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
বাংলাদেশের এমন পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন অশ্বিন। দ্বিতীয় দিনের খেলা চলার সময় সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘ডারউইনে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশ—এটা যে কারও ভাবনার বাইরে ছিল। প্রস্তুতি ম্যাচে ৫৪ রানে অলআউট হওয়ার পর প্রথম টেস্টের প্রথম দুই দিনেই দাপট দেখানো—কী দারুণ এক ঘুরে দাঁড়ানো।’
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