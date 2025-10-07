অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে পাচারকারী চক্রের সদস্যসহ আটক ২৪

শেরপুর প্রতিনিধি
শেরপুরের ঝিনাইগাতী সীমান্ত দিয়ে দালাল চক্রের সহযোগিতায় অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশকালে পাচারকারী চক্রের সদস্যসহ ২৪ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের হলদীগ্রাম বিওপির সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আজ মঙ্গলবার সকালে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক ব্যক্তিরা রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং শেরপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা।
মানব পাচারকারী অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা হলেন নালিতাবাড়ী উপজেলার মজনু মিয়া (৩৬) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের মিলন হক (৩৫)। এ ছাড়া চক্রটির প্রধান নালিতাবাড়ীর পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বুরুঙ্গা গ্রামের মহিদুল ইসলাম (৩০) পলাতক রয়েছেন।
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে আটক ব্যক্তিরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের মো. মজিবুর রহমান (২৫), শাহরিয়ার ইমন (২১), ওয়াহিদ (৩৮), মো. কুরবান আলী (৪৫), মো. মিঠুন আলী (২৭), জয়নুল হোসেন (৩০), ইব্রাহীম (৩৩), আখতারুল (২৯), মো. মাহাবুর (৪৭), মো. শাকিল (২৯), মো. তারিফ (২৭), মো. মামুন (৪০), আসমাউল (১৮) ও ইয়াকুব আলী; রাজশাহীর তৌফিক ওমর (২৩), মো. আকবর (২৯) ও বিপ্লব হোসেন (১৯); নাটোরের মো. রতন আলী (৩৮)। তাঁদের পরিবহনের কাজে সহায়তা করা সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নালিতাবাড়ীর মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪০), মো. ফারুক (৪০), ইমন (২০) ও সোলাইমানকে (৪০) আটক করা হয়।
বিজিবির ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন ৩৯ বিজিবির অধীন শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার হলদীগ্রাম বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে সীমান্ত পিলার ১১১০/এমপি এলাকার গজারি বাগান এলাকায় বিজিবির টহল দল বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় চারটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে আটক ব্যক্তিদের ভারতে পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরে তাঁদের আটক করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ভারতে যাওয়ার জন্য মফিদুল ইসলাম, মিলন হক, মজনু মিয়াসহ দালাল চক্রের সঙ্গে চুক্তি করেন। অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতের চেন্নাই শহরে রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিক হিসেবে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।
ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান জানান, আটক দালালদের বিরুদ্ধে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে ঝিনাইগাতী থানায় মামলা করে পুলিশের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া আটক অন্যদের অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ থানায় হস্তান্তর করা হবে।
