শরীয়তপুরে নারীর চুল কেটে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

শরীয়তপুরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও প্রতারণার অভিযোগে এক নারীর (৩৫) চুল কেটে, মুখে কালি মেখে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার (১৩ জুন) রাতে শরীয়তপুর পৌরসভার উত্তর পালং এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শরীয়তপুর পৌরসভার উত্তর পালং এলাকার দেলোয়ার দপ্তরির স্ত্রী আমেনা বেগম (৪০) ও মেয়ে মৌসুমি (২৫) এবং ছেলে পলক দপ্তরি (২২) ও হৃদয় দপ্তরি (৩০)।
আজ রোববার (১৪ জুন) দুপুর নাগাদ গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম।
এর আগে গতকাল শনিবার (১৩ জুন) সকাল ১০টার দিকে শরীয়তপুর পৌরসভার উত্তর পালং শাবনুর মার্কেট এলাকায় ওই নারীকে নির্যাতন করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ওই নারীকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।
ভুক্তভোগী ওই নারী উত্তর পালং এলাকার প্রবাসীর স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বামী প্রায় তিন বছর ধরে লিবিয়াপ্রবাসী। স্ত্রী দুই সন্তান নিয়ে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করেন এবং মাঝেমধ্যে গ্রামের বাড়ি আসেন।
অভিযোগ রয়েছে, একই এলাকার বাসিন্দা দেলোয়ার দপ্তরির সঙ্গে নারীর টাকাপয়সার লেনদেন ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে। এর জেরে আজ সকালে দেলোয়ার দপ্তরির স্ত্রী ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা মিলে ওই নারীকে ধরে এনে মারধর করেন। একপর্যায়ে মাথার চুল কেটে, মুখে কালি মেখে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই নারীকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।
এ ঘটনায় গতকাল রাতে ওই নারী বাদী হয়ে দেলোয়ার দপ্তরিসহ ৯ জনের নাম উল্লেখ করে পালং মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে চার আসামিকে গ্রেপ্তার করে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পালং মডেল থানার ওসি শাহ আলম বলেন, শরীয়তপুর সদরের উত্তর পালং এলাকায় এক নারীকে চুল কেটে গলায় জুতার মালা পরিয়ে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী ৯ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। এরপরই অভিযান চালিয়ে চারজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরের দিকে গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
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