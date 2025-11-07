তিন বছর আগে আমি আঞ্জুমান আক্তারের কাছ থেকে ট্রাক কেনার জন্য সুদে ১৭ লাখ টাকা নিয়ে ছিলাম। এরপর ১৮ লাখ টাকা ফেরত দিয়েছি, প্রমাণও আমার কাছে আছে। তবুও তিনি আরও টাকা দাবি করে আমার বাড়ির দখল নিতে চান।
শরীয়তপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. সোলায়মান ছুটিতে গেছেন। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) থেকে তিনি দুই দিনের ছুটির জন্য আবেদন করেছেন বলে জানান জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন।
শরীয়তপুরের আবুল কালাম চোকদারের সঙ্গে বাড়ির লোকজনের শেষবারের মতো কথা হয়েছিল আজ রোববার দুপুরে। বেলা ১১টার দিকে ভাবি আসমা বেগমকে তিনি জানিয়েছিলেন, কয়েক দিন পরই বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু ফেরা আর হলো না তাঁর। মেট্রোরেলের একটি বিয়ারিং প্যাড তাঁর প্রাণ কেড়ে নিল।
সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বেচাকেনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রতিদিন কোটি টাকার ইলিশ কেনাবেচা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।
দীর্ঘ ১৬ বছর পর পুনরায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ১০টায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হাবিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর আদাবরে রুবেলের নিহতের ঘটনায় করা এক হত্যা মামলায় শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পারিবারিক শত্রুতার জেরে শিশু তায়েবাকে তার আপন চাচি আয়েশা খাতুন হত্যা করে পাশের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত আয়েশা খাতুন সখিপুর সরকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। এই ঘটনায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
শরীয়তপুর সদরের নিউ মেট্রো ডায়াগনস্টিক সেন্টার অ্যান্ড ক্লিনিকে রোগীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, একটি সিজারিয়ান অপারেশনের (অস্ত্রোপচার) জন্য ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ ১৪ হাজার টাকায় চুক্তি করলেও শেষ পর্যন্ত বিল ধরানো হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। পরে গরু বিক্রি করে বিল পরিশোধ করতে হয়েছে.
বিদেশি নম্বর থেকে ফোন করে শরীয়তপুরের জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিথুন ঢালি নামের এক যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ শুক্রবার থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ওসি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম।
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় পারিবারিক শত্রুতার জেরে ছয় বছরের শিশু তায়েবাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন তার আপন চাচি স্কুলশিক্ষক আয়শা খাতুন। বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে জেলা পুলিশ সুপারের (এসপি) কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান এসপি নজরুল ইসলাম।
প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে শরীয়তপুরের সাধারণ মানুষ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় অরাজনৈতিক সংগঠন ‘জাগো শরীয়তপুর’ এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।
নিখোঁজের দুই দিন পর শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে তায়বা (৬) নামের এক শিশুর লাশ সেপটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার ছৈয়ালকান্দি গ্রামের মেসবাহউদ্দীন মোল্লার বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
শরীয়তপুরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে মো. সাইম মাদবর (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম। এর আগে সোমবার রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের ৬
প্রথম স্ত্রীর ঘরের ওয়ারিশদের দাবি, প্রকৃতপক্ষে আইয়ুব আলী ঢালীর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে মাত্র দুই ছেলে ছিল। কয়ছর ঢালীর ছেলেরা বেশি সম্পত্তি দখলের জন্য ভুয়া ওয়ারিশ সনদপত্র তৈরি করেছেন। অপরদিকে কয়ছর ঢালী দাবি করেন, তকদির ও নজির নামে তার আরও দুই ভাই ছিল, যারা ছোটবেলায় মারা গেছে।
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলাকেও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। সরকারকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার দাবিতে আজ সোমবার দুপুরে শরীয়তপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ চৌরঙ্গী মোড়ে ঢাকা-শরীয়তপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের পার্কে বিদ্যুৎ-চালিত নাগরদোলার আসন ছিঁড়ে নিচে পড়ে তিন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের শিল্পকলা মাঠসংলগ্ন পার্কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।