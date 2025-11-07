Ajker Patrika

‘সুদে ১৭ লাখ নিয়ে ১৮ লাখ টাকা ফেরত দিয়েছি, তবুও বাড়ি দখল’

তিন বছর আগে আমি আঞ্জুমান আক্তারের কাছ থেকে ট্রাক কেনার জন্য সুদে ১৭ লাখ টাকা নিয়ে ছিলাম। এরপর ১৮ লাখ টাকা ফেরত দিয়েছি, প্রমাণও আমার কাছে আছে। তবুও তিনি আরও টাকা দাবি করে আমার বাড়ির দখল নিতে চান।

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মৃত্যু: শৈশবেই এতিম, ভাইয়ের সংসারও সামলাতেন আবুল কালাম

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাজিরায় প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বেচাকেনা

শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন

ঢাকার হত্যা মামলায় কারাগারে শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল

শরীয়তপুরে আলোচিত তায়েবা হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ-মানববন্ধন

১৪ হাজারের অস্ত্রোপচারে বিল এল ৫০ হাজার, গরু বেচতে বাধ্য হলেন কৃষক

বিদেশি নম্বর থেকে জাজিরা থানার ওসিকে হত্যার হুমকি, থানায় জিডি

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুরকে অন্তর্ভুক্তি, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

দুই দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর লাশ মিলল সেপটিক ট্যাংকে

শরীয়তপুরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত কিশোরের মৃত্যু

ভেদরগঞ্জে একই ব্যক্তির নামে দুটি ভিন্ন ওয়ারিশ সনদ ইস্যু, মুখোমুখি দুই পক্ষ

প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে শরীয়তপুরে সড়ক অবরোধ

শরীয়তপুরে পার্কের নাগরদোলার আসন ছিঁড়ে ৩ শিশু আহত

