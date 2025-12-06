সংসদ নির্বাচন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় টেস্ট: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

রংপুর প্রতিনিধি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু রাখতে বাহিনীকে আগের চেয়ে আরও সতর্ক ও সংহত ভূমিকা রাখতে হবে।
আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে রংপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দেশের সবকিছুর ভিত্তি আইনশৃঙ্খলা। শুরুতে সমস্যা থাকলেও এখন ভালো অবস্থা। পুলিশ গুছিয়ে উঠে নিজেরা সংহত হতে পেরেছে। সামনে নির্বাচন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় টেস্ট। কেননা প্রফেসর ইউনূস বলেছেন, সামনের নির্বাচন একটি আদর্শ নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে। নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। আমরা চাই, ভালো একটা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব দিয়ে চলে যেতে।’
বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেছেন তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘দুটি খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। একটি শিক্ষা, অন্যটি স্বাস্থ্য। বাইরের দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা পারছি না, তবে চেষ্টা করছি। চিকিৎসক, নার্সের সমস্যা নিরসনের অংশ হিসেবে এই স্বল্প সময়ে সাড়ে ৩ হাজার নার্স ও ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ খাতে বাজেট বাড়ানো হয়েছে। আগামী বছর তা দেখা যাবে। আমরা কিছু প্রকল্প শুরু করেছি। আশা করছি, পরের সরকার তা ধরে রাখবে।’
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আলু রপ্তানির বিষয়টি নিয়ে সরকার ভাবছে। যদিও এটি সহজ নয়। কেননা পৃথিবীতে দু-একটি দেশ নিয়মিত আলু আমদানি করে। তবে কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিছু দেশ আলু আমদানি করে থাকে। তা ছাড়া আমদানি করে না।’
প্রবাসে দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিদেশে গেলে অবশ্যই দক্ষ হিসেবে যেতে হবে, না হলে বেতন কম। আমাদের দেশের মানুষ দক্ষ হয়ে বিদেশে যায় না, যে কারণে কম বেতন পায়। বিদেশে অসংখ্য নার্সের পদ খালি রয়েছে। নার্সের মাধ্যমে বিদেশে গেলে ভালো বেতন পাওয়া সম্ভব। দক্ষ করে জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে দেশের জন্য ভালো।’ এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন।
রংপুর অঞ্চলে প্রাণিসম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘রংপুরে অনেক ছোট গরু, মানে দেশি গরু পালন করা হয়, যে গরুর মাংস খুবই সুস্বাদু হয়। এই গরুর মাংসের বাজার ভালো। এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে। কেননা এসব গরুর মাংসের চাহিদা ঢাকায়ও বেশি।’
রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মারুফাত হুসাইন, সিভিল সার্জন শাহীন সুলতানা, রংপুর মহানগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার তোফায়েল আহমেদ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবু ছাইদ বক্তব্য দেন। এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় সভার শুরুতেই ‘উত্তরাঞ্চলের অগ্রযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু রংপুর’ শিরোনামে প্রামাণ্য ভিডিও চিত্রপ্রদর্শনী হয়। যেখানে রংপুর অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিসহ জীবনমানের বিকাশ ও উন্নয়ন গুরুত্ব পেয়েছে।
এদিকে চার দিনের সফরে রংপুরে এসে গতকাল শুক্রবার রংপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ শনিবার বিকেলে তিনি রংপুর ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন করবেন।
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে মানবদেহের খণ্ডিত পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তুরাগ নদের রেলব্রিজ এলাকা থেকে একটি কার্টনে পলিথিনে মোড়ানো খণ্ডিত পা উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, শনিবার টঙ্গীর তুরাগ নদের রেলব্রিজ এলাকায় কার্টনে পলিথিনে মোড়ানো একটি মানবদেহের খণ্ডিত পা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর পাঠায় স্থানীয় লোকজন। পরে টঙ্গী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে খণ্ডিত পা উদ্ধার করেন। কোনো ব্যক্তিকে হত্যার পর দেহ থেকে পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
টঙ্গী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খণ্ডিত পা কে বা কারা ফেলে গেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার গিলন্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলো মোহাম্মদ আকবর হোসেনের ছেলে জুনায়েদ (৩) এবং আলী আজগরের ছেলে জামিল (৩)। তারা সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই।
পুলিশ ও মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই চাচাতো ভাই বাড়ির পাশের খোলা মাঠে খেলা করছিল। এ সময় পরিবারে অজান্তে তারা দুজনে বাড়ির পাশে কালীগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। এ সময় পরিবারের লোকজন তাদের খুঁজতে খুঁজতে কালীগঙ্গা নদীর তীর থেকে দুই শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। স্থানীয় মুন্নু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘গিলন্ড এলাকায় পানিতে গোসল করতে নেমে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
দক্ষিণ আফ্রিকায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী (৪৫) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে আফ্রিকার লিস্পুপুর শহরে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা নর্থ শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মোরশেদ এলাহী অঞ্জন।
আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল গ্রামের আজিজ সিদ্দিকীর ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১৫ বছর আগে আমিনুল দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জামান। সেখানে জিম্বাবুয়ের সীমান্তবর্তী লিস্পুপুর শহরে আকাশ সুপারশপ নামে নিজে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলেন। গতকাল রাতে কয়েকজন সন্ত্রাসী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছয়টি গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
আজিজ সিদ্দিকীর চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমিনুল মেজো। আমিনুল এক ছেলে ও দুই কন্যাসন্তানের জনক। তাঁর লাশ এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন গোড়াইল গ্রামের বাসিন্দা মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ।
রাবি প্রতিনিধি
অতিথি পুনর্বিবেচনাসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ৬০, ৬১ ও ৬২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের একাংশ। দাবি মানা না হলে আসন্ন দ্বাদশ সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দেয় তারা। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেয়।
তাঁদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিথি পুনর্বিবেচনা, তারিখ পুনর্বিবেচনা ও রেজিস্ট্রেশনের সময় আবার উন্মুক্তকরণ।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের (৬১ ব্যাচ) শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, ‘২০২৩ সালের নভেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও হঠাৎ করে জাতীয় নির্বাচনের আগে সমাবর্তন আয়োজনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। আগামী ১৭ ডিসেম্বর সমাবর্তন করা হলে অনেক শিক্ষার্থী তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তা ছাড়া বর্তমানে অতিথি তালিকায় যাঁরা রয়েছেন তাতে আমরা অসন্তুষ্ট; কিন্তু কাউকে অসম্মান করতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম-ঐতিহ্যের জায়গা থেকে আমরা চাই প্রয়োজন হলে নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানকে অতিথি করা হোক।’
রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ানো প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি। তাই রেজিস্ট্রেশন আবার উন্মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি সমাবর্তনের জন্য শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া ফি কোন ব্যাংকে রাখা হয়েছিল, সেই অর্থ থেকে কত লভ্যাংশ পাওয়া গেছে এবং পুরো সমাবর্তনের বাজেট প্রকাশ করতে হবে।’ অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যাপারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের একার সিদ্ধান্ত নয়। আমরা আমাদের সমাবর্তন নিয়ে যে মেসেঞ্জার গ্রুপে সবার মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রশাসন যদি আমাদের দাবি মেনে না নেয়, তাহলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।’
উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর রাবির সমাবর্তনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ উপস্থিত থাকবেন বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
