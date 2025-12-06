Ajker Patrika

সীতাকুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে ট্রাকের ধাক্কা, ট্রাকচালক নিহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে ট্রাকের ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ইউনুস সর্দার (৫০) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার চিতলিয়া এলাকার আজহার সর্দারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সকালে চট্টগ্রামমুখী ট্রাক কুমিরা এলাকা অতিক্রমকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে সজোর ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ট্রাকচালক গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন। তিনি জানান, দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে ট্রাক ও লরিটি মহাসড়ক থেকে সরিয়ে থানা প্রাঙ্গণে এনে রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সীতাকুণ্ড দুর্ঘটনা নিহত চট্টগ্রাম বিভাগ চট্টগ্রাম ট্রাক জেলার খবর
মিয়ানমারে পাচারকালে ৩৭৫ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৮

গজারিয়া পৃথক স্থানে অজ্ঞাতনামা নারী ও পুরুষের লাশ উদ্ধার

রাজশাহীতে ৩৮ দফা দাবিতে মানববন্ধন

বগুড়ায় ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ২

মিয়ানমারে পাচারকালে ৩৭৫ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৮

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর মোহনাসংলগ্ন এলাকায় মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টবাহী একটি ফিশিং ট্রলার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারকাজে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজারের একটি দল অভিযানে নামে। এরপর বাঁকখালী নদীর মোহনা এলাকায় একটি সন্দেহজনক ফিশিং ট্রলার থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশির সময় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের জন্য ট্রলারে ভর্তি করা ৩৭৫ বস্তা সিমেন্ট পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। ট্রলারসহ আটজন পাচারকারীকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়।

জব্দ করা বোট, আলামত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ড এই ধরনের অভিযান থাকবে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।

কক্সবাজার নদী মিয়ানমার চট্টগ্রাম বিভাগ জেলার খবর
গজারিয়া পৃথক স্থানে অজ্ঞাতনামা নারী ও পুরুষের লাশ উদ্ধার

গজারিয়া প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একই দিনে দুটি নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারী ও এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করেছে থানা ও নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে মেঘনা ও কাজলী নদীতে লাশ দুটি পাওয়া যায়।

দুপুর ১২টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ডুবুরচর এলাকায় সিটি গ্রুপের পাশে মেঘনা নদীর তীরে প্রথমে এক নারীর লাশ দেখতে পান জেলেরা। ওই নারীর আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর। পরে বেলা দেড়টার দিকে বাউশিয়া ইউনিয়নের মধ্য বাউশিয়া দাসকান্দি-সংলগ্ন কাজলী নদীর তীরে আটকে থাকা এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়। অজ্ঞাতনামা ওই পুরুষের আনুমানিক বয়স ৩৬ বছর।

স্থানীয় জেলে আলী হোসেন বলেন, ‘মেঘনায় লাশটা ভেসে এসে ডুবুরচরে আটকে গেছে বলে মনে হচ্ছে।’

দাসকান্দির বাসিন্দা সোহাগ জানান, ‘সকাল থেকে কাজলী নদীতে লাশ ভাসতে দেখেছিলাম। ভাটা নামতেই তীরে আটকে যায়।’

গজারিয়া নৌ পুলিশের ওসি শরজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’

গজারিয়া থানার ওসি মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, দুটি লাশই অজ্ঞাতপরিচয়ের। পরিচয় নিশ্চিত করতে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা আসছে। নৌ পুলিশের সঙ্গে থানা-পুলিশও কাজ করছে।

মুন্সিগঞ্জ ঢাকা বিভাগ নারী গজারিয়া জেলার খবর পুরুষ
রাজশাহীতে ৩৮ দফা দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের ভৌতিক ও অস্বাভাবিক বিল বন্ধ করা, শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দীর্ঘস্থায়ী যানজট নিরসন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতসহ ৩৮ দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে রাজশাহী স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, রাজশাহীর মানুষ শান্তিপ্রিয় হলেও সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অরাজকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নেসকোর প্রিপেইড মিটারের ‘গলাকাটা’ বিল সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিলিং, সার্ভিস, মিটার ব্যবস্থাপনা, সব খাতেই অস্বচ্ছতা ও অনিয়ম চলছে। এগুলো বন্ধ না হলে রাজশাহীবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বক্তারা আরও বলেন, প্রিপেইড মিটারের ত্রুটি দ্রুত সমাধান এবং গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির সহজ, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। সরকারি দপ্তরে নিয়োগ-বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। কোচিং সেন্টারের বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

রামেক হাসপাতালের নাজুক চিকিৎসাসেবা নিয়ে বক্তারা বলেন, চিকিৎসা সরঞ্জাম সংকট, মনিটরিং দুর্বলতা, অব্যবস্থাপনা এবং রোগীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। এসব সমস্যা সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে সেবা উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এ সময় নগরবাসীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ প্রত্যাশা করেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সংগঠনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এনামুল হক, সদস্যসচিব মাহফুজুল হাসনাইন হিকোল, উপদেষ্টা ড. অসীম হোসেন, জালাল উদ্দিন, রাকিবুল ইসলাম রাকিব, শরিফুল ইসলাম, হোসেন আলী পেয়ারা প্রমুখ।

রামেক বিদ্যুৎ রাজশাহী বিভাগ জেলার খবর মানববন্ধন
বগুড়ায় ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ২

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় ৪ হাজার ইয়াবাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) সদস্যরা। শুক্রবার বিকেলে ও রাতে অভিযান চালিয়ে যাত্রীবাহী বাস থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শনিবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জিললুর রহমান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার শালিখা গ্রামের মুনজুল হক (৪৫)ও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা মহেষ খালিয়াপাড়ার মনির আহমদ (৪৬)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জিললুর রহমান বলেন, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বগুড়ার মোকামতলা-সোনাতলা রাস্তায় শিবগঞ্জ উপজেলার সাব্বিজান মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে সোনাতলাগামী যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় বাসযাত্রী মুনজুল হককে আটক করে তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে ২ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

এর আগে শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে শাজাহানপুর উপজেলার বেতগাড়ী এলাকায় বগুড়াগামী যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে যাত্রী মনির আহমেদকে (৪৬) আটক করা হয়। পরে তাঁর দেহ তল্লাশি করে ২ হাজার ইয়াবা পাওয়া যায়।

গ্রেপ্তার দুজনের নামে বগুড়ার শিবগঞ্জ ও শাজাহানপুর থানায় পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে।

বগুড়া সদর ইয়াবা গ্রেপ্তার রাজশাহী বিভাগ জেলার খবর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য
