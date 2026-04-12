রাঙামাটিতে বন্য হাতির আক্রমণে ১ জনের মৃত্যু

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলা ৩ নম্বর চিৎমরম ইউনিয়নের দুর্গম চাকুয়াপাড়া এলাকায় বন্য হাতি আক্রমণে মংখ্যাইচিং মারমা প্রকাশ মাস্টার (৬০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় চাকুয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত মংখ্যাইচিং মারমা প্রকাশ মাস্টার একই ইউনিয়নের চিৎমরম বড় পাড়ার মৃত সাথোয়াই প্রু মারমার ছেলে।
চিৎমরম ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ওয়েশ্লিমং চৌধুরী এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যার দিকে চাকুয়াপাড়া এলাকায় মংখ্যাইচিং মারমা বন্য হাতির মুখোমুখি হলে শুঁড়ের আঘাতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে চন্দ্রঘোনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম সাকের বলেন, ঘটনাস্থল অনেক দুর্গম হওয়ায় আমরা বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তীকালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
