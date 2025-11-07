Ajker Patrika

রাঙ্গামাটি

রাঙামাটিতে পুলিশের আয়োজন দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পাহাড়ের নতুন প্রজন্মের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে রাঙামাটিতে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে রাঙামাটি জেলা পুলিশ।

লাখো পুণ্যার্থীর সাধুবাদে শেষ হলো রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসব

রাজবন বিহারে দুই দিনব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব শুরু

রাঙামাটিতে রাজবন বিহারের প্যাগোডার কাজ পরিদর্শনে দুই থাই প্রকৌশলী

৮৬ দিন পর ভেসে উঠল রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

চাঁদাবাজির মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবি: যৌথ অভিযানে শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

কাপ্তাই লেকে নৌকাডুবি: নারীর মরদেহ উদ্ধার, নিখোঁজ দুই শিশু

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ৮ ফুট লম্বা অজগর সাপ অবমুক্ত

১১ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬ জলকপাট

রাঙামাটি জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

কর্ণফুলীতে প্রবল স্রোত, চন্দ্রঘোনা-রাইখালী ফেরি চলাচল বন্ধ

গোপনে সাংগঠনিক কার্যক্রম, যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ফলে ভরপুর রামগড়, তবু কৃষকের চাপা কষ্ট

ইউপিডিএফসহ আঞ্চলিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি পার্বত্য ছাত্র পরিষদের

