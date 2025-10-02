কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবি: যৌথ অভিযানে শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবির ঘটনায় সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস যৌথ অভিযান চালিয়ে এক শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ সময় দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে ঝোড়ো হাওয়ায় রাঙামাটির লংগদু অঞ্চলের বিএফডিসি ঘাট, ভাইবোনছড়া, লংগদু লঞ্চঘাট, গুইলশাখালি বিল ও ভাসান্যাদম এলাকায় নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পাঁচজন নিখোঁজ হন।
আইএসপিআর জানায়, খবর পেয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যৌথ উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ওই রাতেই দুজনকে জীবিত এবং একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরদিন (১ অক্টোবর) সকালে আরও দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানা যায়, একই রাতে নানিয়ারচর উপজেলার মহাজনপাড়ায় আরও একটি নৌকা ডুবে যায়। এ ঘটনায় ছয়জন যাত্রীর মধ্যে চারজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও ডেনিজেন চাকমা ও জিতেশ চাকমা নামে দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। নৌকাটি উদ্ধার করা গেলেও ওই দুই যুবকের সন্ধান মেলেনি।
আইএসপিআর জানায়, সেনাবাহিনীর ডুবুরি দল স্থানীয় প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে নিখোঁজদের উদ্ধার অভিযান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় প্রশাসনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ, সাহসিকতা ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দুর্ঘটনার পরপরই কার্যকর উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সেনাবাহিনী শুধু নিরাপত্তার অঙ্গীকারেই নয়, বরং মানবিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সচেষ্ট।
