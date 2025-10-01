Ajker Patrika
কাপ্তাই লেকে নৌকাডুবি: নারীর মরদেহ উদ্ধার, নিখোঁজ দুই শিশু

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
নিখোঁজ দুই শিশুর সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাঙামাটির লংগদুতে কাপ্তাই হ্রদে আকস্মিক ঢেউয়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে। নিখোঁজ দুই শিশু হলো: জীবিত উদ্ধার হওয়া সিরিনা বেগমের এবং মারা যাওয়া সালমা বেগমের দুই শিশুসন্তান (দুজনেরই বয়স ৫)।

দুর্ঘটনার শিকার সবাই লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ ইউনিয়নের গাঁথাছড়া এফআইডিসি এলাকার বাসিন্দা।

জানা যায়, গতকাল রাতে আছির উদ্দীন তাঁর স্ত্রী-সন্তান ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে গুলশাখালী থেকে বেড়ানো শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়।

দুর্ঘটনার পর সিরিনা বেগমকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তবে অপর যাত্রী সালমা বেগমকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

নিখোঁজ দুই শিশুর সন্ধানে রাঙামাটি থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। উদ্ধার অভিযানে লংগদু জোনের তেজস্বী বীর (সেনাবাহিনী) সদস্যরাও অংশ নিয়েছেন।

