রাকসুর ৪ কেন্দ্রের ফল: ভিপি-এজিএসে এগিয়ে শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাকসু নির্বাচনের চারটি কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে আছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি ও এজিএস প্রার্থীরা। আর জিএস পদে এগিয়ে আছেন আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী সালাউদ্দিন আম্মার। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত বারোটা ৪০ মিনিট পর্যন্ত মেয়েদের চারটি হল যথাক্রমে মন্নুজান, বেগম রোকেয়া, তাপসী রাবেয়া ও বেগম খালেদা জিয়া হলের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবিরের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভোটে এগিয়ে গেছেন ছাত্রশিবির প্যানেলের প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।
চার হলে জাহিদ মোট ২ হাজার ৬৮২ ও আবির ৭২০ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার ২ হাজার ২৬২ ও ছাত্রিশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজা ১ হাজার ৪২১ ভোট পেয়েছেন।
এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের সালমান সাব্বির মোট ১ হাজার ৪২২ ও ছাত্রদলের জাহিন বিশ্বাস এষা ১ হাজার ৪৫ ভোট পেয়েছেন।
রাত পৌনে ১টা পর্যন্ত আর কোন কেন্দ্রের ফল আসেনি। মোট কেন্দ্র ১৭টি। গণনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন থেকে ফল ঘোষণা করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম।
