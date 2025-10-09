Ajker Patrika
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিকাশ ও ইমো প্রতারক চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী।

গতকাল বুধবার দিবাগত মধ্যরাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত গড়গড়ি ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে এ অভিযান চালান র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

গ্রেপ্তার চারজন হলেন ওই গ্রামের জুবায়ের হাসান শিশির (২১), জাহিদ হাসান সিজান (১৯), শরিফুল ইসলাম সিজান (৩৪) ও খানপুর গ্রামের রতন আলী (২৫)।

আজ সন্ধ্যায় রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র রফিকুল আলম এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, এঁদের কাছ থেকে নগদ ১ লাখ ৪৮ হাজার ৮২৫ টাকা, ১১টি মোবাইল সেট, ১৬টি সিম কার্ড ও ছয়টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজশাহীর বাঘা ও নাটোরের লালপুর থানা এলাকায় বিকাশ ও ইমো প্রতারক চক্র দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে প্রতারিত করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে এই অভিযান চালানো হয়। পলাতক অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। আর গ্রেপ্তার চারজনের বিরুদ্ধে বাঘা থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

