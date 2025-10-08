Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

সিরাজগঞ্জে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার তিন বছরের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চেক প্রতারণার পৃথক তিন মামলায় সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার চক জয় কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ মহলকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সমপরিমাণ টাকা ফেরতের অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৩ ও অর্থঋণ আদালতের বিচারক মিশকাত শুকরানা এ রায় ঘোষণা করেন।

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) দেলোয়ার হোসেন মন্টু জানান, পৃথক তিনটি মামলায় মমতাজ মহলকে এক বছর করে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের টাকা ফেরতের আদেশ দেন আদালত।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সাংসারিক প্রয়োজনে বিশেষ টাকার দরকার হওয়ায় মমতাজ মহল ২০২২ সালের ২৩ জুন তাড়াশ উপজেলা সদরের রাম চন্দ্র কর্মকারের ছেলে খোকন চন্দ্র কর্মকারের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা, ওই বছরের ১৮ জুলাই শ্রী কৃষ্ণপুর গ্রামের ভাষা শেখের ছেলে ইসমাইল হোসেনের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা এবং একই বছরে খিদির চন্দ্র সাহার ছেলে রতন কুমার সাহার কাছ থেকে আরও ২০ লাখ টাকা ধার নেন। তিন মাসের মধ্যে অর্থ ফেরত দেওয়ার শর্ত ছিল।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ে টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়ে তিনি ভুক্তভোগীদের পূবালী ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের দুটি চেক দেন। চেকগুলো জমা দিলে ব্যাংক থেকে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, কারণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে কোনো অর্থ ছিল না। পরে ভুক্তভোগীরা আদালতে চেক প্রতারণার মামলা করেন।

আদালত আজ রায় দিয়ে মমতাজ মহলকে পৃথক তিন মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থ ফেরতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জতাড়াশপ্রাথমিক বিদ্যালয়আদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

আমাকে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে: শহিদুল আলম

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার