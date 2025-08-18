চাঁপাইনবাবগঞ্জে অজ্ঞাতনামা নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নারীর (৪০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার যুগিবাড়ি পাংলার বিল এলাকার একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে লাশের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইলাম রাজ বলেন, ‘লাশটি দেখে মনে হচ্ছে, তাঁকে ধর্ষণ করে বাইরে থেকে গলা কেটে হত্যা করে গাড়িতে নিয়ে এসে এখানে ফেলে গেছে। তাঁকে এই এলাকার মনে হচ্ছে না।’
এ বিষয়ে ওসি ওয়াদুদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গলাকাটা এক নারীর লাশ পাওয়া গেছে। আমি এইমাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি কয়েক দিন আগের হতে পারে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নারীর (৪০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার যুগিবাড়ি পাংলার বিল এলাকার একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে লাশের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইলাম রাজ বলেন, ‘লাশটি দেখে মনে হচ্ছে, তাঁকে ধর্ষণ করে বাইরে থেকে গলা কেটে হত্যা করে গাড়িতে নিয়ে এসে এখানে ফেলে গেছে। তাঁকে এই এলাকার মনে হচ্ছে না।’
এ বিষয়ে ওসি ওয়াদুদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গলাকাটা এক নারীর লাশ পাওয়া গেছে। আমি এইমাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি কয়েক দিন আগের হতে পারে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে আবার উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। শাখা ছাত্রদলের ৩৭০ সদস্যবিশিষ্ট বর্ধিত কমিটি ও ১৭টি হল কমিটিতে শিবির, ছাত্রলীগ ও ছিনতাইকারী রয়েছে বলে অভিযোগ এনে কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছেন ছাত্রদলের একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী।১ ঘণ্টা আগে
কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ১০ জেলেসহ একটি নামবিহীন মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার রাতে ট্রলারটি বঙ্গোপসাগরের আনুমানিক ১০ কিলোমিটার গভীরে ডুবে যায়।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার একমাত্র আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছেন। আবাসন প্রকল্পে ভাঙাঘর, বিশুদ্ধ পানির অভাব, স্যানিটারি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।১ ঘণ্টা আগে
আদালতে সাজার রায় শুনে মাদক (ইয়াবা) মামলার এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের পটিয়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম আলী আজগর (৪৫)।১ ঘণ্টা আগে