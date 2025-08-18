Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জে অজ্ঞাতনামা নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
গোমস্তাপুরে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নারীর (৪০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার যুগিবাড়ি পাংলার বিল এলাকার একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে লাশের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইলাম রাজ বলেন, ‘লাশটি দেখে মনে হচ্ছে, তাঁকে ধর্ষণ করে বাইরে থেকে গলা কেটে হত্যা করে গাড়িতে নিয়ে এসে এখানে ফেলে গেছে। তাঁকে এই এলাকার মনে হচ্ছে না।’

এ বিষয়ে ওসি ওয়াদুদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গলাকাটা এক নারীর লাশ পাওয়া গেছে। আমি এইমাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি কয়েক দিন আগের হতে পারে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

