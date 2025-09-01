Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বাজারের ব্যাগে মিলল বিদেশি পিস্তল-গুলি, যুবক গ্রেপ্তার

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি             
বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, আটটি গুলিসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বাঘা পৌরসভার চকাছাতারি গ্রামের রাকিব খানের বাড়ির সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার নয়ন খান (২০) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাংলাবাজার ডিগ্রির চর গ্রামের বাসিন্দা মামুন মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার চকাছাতারি গ্রামের রাকিব খানের বাসার সামনে বাঘা বাজার-আলাইপুর পাকা সড়কে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ বাঘা থেকে আসা একটি ভ্যানের যাত্রী নয়ন খানকে তল্লাশি করে। তাঁর সঙ্গে থাকা একটি সাদা প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগের ভেতরে আটা, রসুন, সরিষার তেলের বোতল এবং সাদা পলিথিনে হিমায়িত মাংসের মধ্যে পলিথিন ও স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন এবং দুটি ম্যাগাজিনের আটটি গুলি জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ ফ ম আছাদুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় পুলিশের সহকারী পরিদর্শক (এসআই) মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে মামলা করেছেন। গ্রেপ্তার নয়ন হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মঙ্গলবার সকালে আদালতে হাজির করা হবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাঘাঅস্ত্রগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

সম্পর্কিত

শ্রীমঙ্গলে অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ

শ্রীমঙ্গলে অস্থায়ী চা-শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ

চবিতে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত

চবিতে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত

রাকসু নির্বাচন: আবারও মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

রাকসু নির্বাচন: আবারও মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

নাটোরে নিজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নাটোরে নিজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার