সৎকারে যাওয়ার পথে নৌকাডুবিতে একজনের মৃত্যু, দুজন নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর গোদাগাড়ী নৌকাডুবির পর স্থানীয়দের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে মরদেহ সৎকারে যাওয়ার সময় নৌকাডুবিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আরও দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার প্রেমতলী এলাকায় পদ্মা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নিখোঁজ দুজনের সন্ধান মেলেনি।

মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম জিতেন মণ্ডল (৬০)। তাঁর বাড়ি পার্শ্ববর্তী কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে। আর নিখোঁজ রয়েছেন ফরাদপুর গ্রামের দীলিপ (৩২) ও ডুমুরিয়া গ্রামের হরেন সাহা (৬৫)। তাঁদের মরদেহ উদ্ধারে স্থানীয়দের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অংশ নিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে প্রেমতলী পালপাড়া এলাকার কানাই কর্মকার (৭০) নামের এক বৃদ্ধ মারা যান। তাঁর মরদেহ সৎকারের জন্য পদ্মা নদীর মাঝচরে নেওয়া হয়। একটি নৌকা এই মরদেহ চরে রেখে আরও আত্মীয়স্বজনকে নিতে অন্য পারে আসে। তখন ২০-২৫ জন নৌকায় উঠে নদী পার হয়ে মরদেহ সৎকারের জন্য যাচ্ছিলেন। এ সময় স্রোতের তোড়ে নৌকাটি ডুবে যায়।

এ ঘটনায় সবাই সাঁতরে পাড়ে উঠে এলেও তিনজনকে পাওয়া যায়নি। পরে স্থানীয়রা জিতেন মণ্ডলকে উদ্ধার করে উপজেলা (প্রেমতলী) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান বলেন, নৌকা ডুবে মারা যাওয়া জিতেনের মরদেহ সৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিকেল পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধান চালাচ্ছিল। তখন পর্যন্ত তীব্র স্রোতের কারণে দুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

রাজশাহী জেলানিখোঁজগোদাগাড়ীরাজশাহী বিভাগরাজশাহীনৌকাডুবি
