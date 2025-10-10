Ajker Patrika
তিন কোটি টাকার পচা চাল কিনে বাধ্যতামূলক অবসরে কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৫৭
মো. বাচ্চু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মো. বাচ্চু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নিম্নমানের তামাটে পচা চাল কিনে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া রাজশাহীর ভবানীগঞ্জ খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বাচ্চু মিয়াকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জয়নাল মোল্লা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। বাচ্চু মিয়া উপখাদ্য পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁকে বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অথচ পদটি খাদ্য পরিদর্শকের। কয়েকজন পরিদর্শক থাকার পরও বাচ্চু মিয়াকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি সেখানে কমপক্ষে ৩ কোটি টাকার নিম্নমানের চাল কেনা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ জন্য সম্প্রতি তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল।

বাচ্চু মিয়াকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়ার প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাচ্চু মিয়ার চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন বলে সরকার মনে করে। তাই রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সরকারি চাকরি আইন অনুযায়ী তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হলো।

চাল সংগ্রহের জন্য এবার বাগমারার তিনটি চালকল খাদ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। এগুলো হলো কনক চালকল, আরাফাত চালকল ও ভাই ভাই চালকল। এসব চালকল থেকে ভবানীগঞ্জ খাদ্যগুদামে চাল সরবরাহ করা হয়।

এ ছাড়া জেলার তানোর উপজেলার আবদুস সাত্তার চালকল, হড়গ্রামের বাদশা রাইস মিল, মোহনপুরের নুরজাহান চালকল, মাহফুজ চালকল ও মোল্লা চালকল থেকে ধান ছাঁটাই করে চাল এই গুদামে আনা হয়েছে। আটটি চালকল থেকে ১ হাজার ২১১ টন চাল আনা হয়েছে ভবানীগঞ্জ খাদ্যগুদামে।

সম্প্রতি উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে গুদামে নিম্নমানের চাল দেখা যায়। তামাটে রঙের পচা এই চাল খাওয়ার অনুপযোগী। বিষয়টি জানাজানি হলে গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে বাচ্চু মিয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, তিনি গুদামে সংরক্ষিত ভালো মানের চাল পরিবর্তন করে অসৎ উদ্দেশ্যে নিম্নমানের চাল মজুত করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে বাচ্চু মিয়াকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। তাই তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

