Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
paba
paba

রাজশাহীর পবা উপজেলার বামনশিখর গ্রামে একই পরিবারের চারজনের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। একটি হত্যা মামলা, অন্যটি অপমৃত্যুর মামলা। গতকাল শুক্রবার রাতে নগরের মতিহার থানায় মামলা দুটি দায়ের করা হয়।

এর আগে শুক্রবার সকালে বাড়ির দুটি ঘরে চারজনের লাশ পাওয়া যায়। তারা হলো— মিনারুল ইসলাম (৩০), তাঁর স্ত্রী মনিরা খাতুন (২৮), ছেলে মাহিম (১৪) ও মেয়ে মিথিলা (৩)। একটি ঘরের বিছানায় ছিল মনিরা ও শিশুকন্যা মিথিলার লাশ। পাশের ঘরের বিছানায় ছিল মাহিমের লাশ। আর এ ঘরেই ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মিনারুলের লাশ ঝুলছিল। ঘর থেকে দুই পাতার একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়। এটি মিনারুল লিখে গিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক আজকের পত্রিকাকে জানান, মিনারুলের আত্মহত্যার ঘটনায় তার বাবা রুস্তম আলী বাদী হয়ে অপমৃত্যুর মামলা করেছেন। আর মনিরা, মাহিম ও মিথিলাকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে হত্যা মামলাটি দায়ের করেছেন মনিরার মা শিউলী বেগম।

ওসি আরও জানান, মামলা দুটিতে আসামি হিসেবে কারও নাম উল্লেখ নেই। আসামি অজ্ঞাত। তদন্ত সাপেক্ষে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এদিকে শুক্রবার দুপুরে লাশ চারটি উদ্ধারের পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছিল। আজ শনিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে লাশগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করার কথা রয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাপবাউদ্ধারপুলিশমামলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

সম্পর্কিত

বিজিবির কাছে তিন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর বিএসএফের

বিজিবির কাছে তিন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর বিএসএফের

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুর হত্যায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুর হত্যায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মামলা

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মামলা

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু