ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর উপজেলার আড়ইল গ্রামে দুই বন্ধুর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর উপজেলার আড়ইল গ্রামে দুই বন্ধুর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর পুঠিয়ায় ট্রাক, ভ্যানগাড়ি ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন, দুর্গাপুর উপজেলার কিশমতগনকৌড় ইউপির আড়ইল গ্রামের আবু সাঈদের ছেলে শাহীন ইসলাম (২৩) এবং আফসার আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (২৪)।

সোমবার রাত ৯টার দিকে পুঠিয়া উপজেলার শিলমাড়িয়া ইউপির তেবাড়িয়া গুদাম মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিদের প্রতিবেশী সেলিম উদ্দিন জানান, শাহীন ও দেলোয়ার দুই বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে পানবরজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। সোমবার রাতে তাহেরপুর বাজার থেকে মোটরসাইকেলযোগে দুই বন্ধু বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় তাঁদের মোটরসাইকেল ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সড়কে আছড়ে পড়লে, বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা পণ্যবাহী ট্রাকের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন দুজনই। এ সময় স্থানীয়রা দ্রুত তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে পথেই মারা যান শাহীন। অপর দিকে রাত ২টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দেলোয়ার।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পুঠিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন জানান, মঙ্গলবার সকালে তাঁদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার রাতে ত্রিমুখী সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হলে ট্রাকের চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জেলহাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

