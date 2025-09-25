২৪ কোটি টাকার সড়ক ভেঙে পড়ল চার মাসেই

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বগা-বাহেরচর জিসি সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার চার মাস না যেতেই সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়কের কার্পেটিং উঠে গেছে, সৌন্দর্যবর্ধনের পিলার ধসে পড়েছে এবং সড়কের দুই পাশের মাটিও ধসে গেছে। এতে যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়কটির সংস্কার ও প্রশস্তকরণের কাজ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনুস ব্রাদার্স, খাইরুল কবির ও রানা গুপ্ত নামে তিন ঠিকাদারের নাম থাকলেও কার্যত কাজটি করেন পটুয়াখালীর স্থানীয় সাব ঠিকাদার কবির হোসেন ও জামাল হোসেন।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের পাশাপাশি যেসব স্থানে গাইডওয়াল দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে অস্থায়ী পাইলিং করে দায়সারা কাজ করা হয়েছে। ফলে বর্ষার পানির চাপেই কুম্ভখালী, আয়লা, ব্রিজ বাজার, ডানিডা, শহীদ জালাল, দেওপাশাসহ অন্তত ১০টি স্থানে সড়ক ভেঙে পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব বলেন, ধসে যাওয়া অংশগুলো দ্রুত সংস্কার না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাউফল উপজেলা এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী আলী ইবনে আব্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে সড়কের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
