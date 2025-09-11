কুয়াকাটায় এক ইলিশ ৮ হাজার ৭৫০ টাকা, আসছে গাজীপুরে প্রবাসীর বাসায়

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কলাপাড়ার আলীপুরে এক জেলের জালে ধরা পড়ল ২ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের এক ইলিশ। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাছটি আলীপুর মৎস্য আড়তের মনি ফিশে নিয়ে এলে ৮ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এর আগে গত সোমবার কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে মাছটি ধরা পড়ে।
মাছটি নিলামে কুয়াকাটা ফ্রেশ ফিশের স্বত্বাধিকারী পি এম মূসা কিনে নেন। তিনি গাজীপুরের এক আমেরিকাপ্রবাসীর বাসায় মাছটি পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।
জেলে মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরে পেতে রাখা জাল তুলতেই মাছটি উঠে আসে। আজ দুপুরে আলীপুর বাজারে নিয়ে আসার পরে নিলামে ৮ হাজার ৭৫০ টাকায় মাছটি বিক্রি করেছি।’
কুয়াকাটা ফ্রেশ ফিশের স্বত্বাধিকারী মূসা বলেন, ‘এত বড় মাছ এই বাজারে এখন খুব কম দেখা মেলে। তাই আমি নিলামের মাধ্যমে মাছটি কিনে গাজীপুরের এক আমেরিকাপ্রবাসী ভাইয়ের বাসায় পাঠাব।’
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে।’
