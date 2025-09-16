Ajker Patrika
কুয়াকাটায় চর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকার কাউয়ারচর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। তাঁর পরনে জলপাই রঙের হাফপ্যান্ট ছিল।

স্থানীয় জেলে রহিম মিয়া বলেন, ‘সকালে সাগরে জাল তুলতে গেলে এক ব্যক্তির লাশ ভেসে থাকতে দেখি। পরে পুলিশকে খবর দিই।’

কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, লাশটি সমুদ্রে ভেসে এসে চরে আটকে যায়।

কুয়াকাটা নৌ পুলিশ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কুয়াকাটার চর গঙ্গামতি থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পটুয়াখালীকলাপাড়াবরিশাল বিভাগজেলার খবরকুয়াকাটালাশ
