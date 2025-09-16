কুয়াকাটায় চর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকার কাউয়ারচর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। তাঁর পরনে জলপাই রঙের হাফপ্যান্ট ছিল।
স্থানীয় জেলে রহিম মিয়া বলেন, ‘সকালে সাগরে জাল তুলতে গেলে এক ব্যক্তির লাশ ভেসে থাকতে দেখি। পরে পুলিশকে খবর দিই।’
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, লাশটি সমুদ্রে ভেসে এসে চরে আটকে যায়।
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কুয়াকাটার চর গঙ্গামতি থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকার কাউয়ারচর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। তাঁর পরনে জলপাই রঙের হাফপ্যান্ট ছিল।
স্থানীয় জেলে রহিম মিয়া বলেন, ‘সকালে সাগরে জাল তুলতে গেলে এক ব্যক্তির লাশ ভেসে থাকতে দেখি। পরে পুলিশকে খবর দিই।’
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, লাশটি সমুদ্রে ভেসে এসে চরে আটকে যায়।
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, কুয়াকাটার চর গঙ্গামতি থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কক্সবাজারের টেকনাফে অভিনব কায়দায় পেটের ভেতরে ইয়াবা পাচারের সময় মো. জাহিদুল্লাহ (১৯) নামের এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে টেকনাফ সদর হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি)।৬ মিনিট আগে
ভোলা সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি সাইফুল্লাহ আরিফের বাসার সামনে থেকে রক্তাক্ত লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানিয়েছে নিহতের পরিবার। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোলা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান নিহত আরিফের বাবা বশির উদ্দিন মাস্টার। সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ১০ মিনিট আগে
৭ দফা দাবিতে গেট মিটিং (ফটক সভা) করেছেন নাটোরের লালপুরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেডের (নবেসুমি) শ্রমিক-কর্মচারীরা। আজ মঙ্গলবার মিলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ সভা করেন তাঁরা। তাঁদের উত্থাপিত দাবিসমূহ হলো—পে-কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো ওয়েজ কমিশনের শ্রমিকদের ৫ শতাংশ প্রণোদনার বকেয়া ও ১৫ শতাংশ১৫ মিনিট আগে
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে সাপের কামড়ে পৃথক ঘটনায় তিন গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর গোয়ালপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ চন্দ্রের স্ত্রী কনিকা রানী (৪৫) এবং কাজিহাল ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী বুলবুলি বেগম (৩৫) মারা যান।১৯ মিনিট আগে