ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: বাউফলে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে শাহ-আলম নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলার প্রধান আসামি গোবিন্দ ঘরামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার গাজীপুরের বাসন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বাউফল থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২৩ মার্চ উপজেলার কায়না গ্রামে শাহ-আলমের ছাগল গোবিন্দ ঘরামির জমিতে প্রবেশ করে ঘাস খাওয়া নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে শাহ-আলম গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় প্রায় এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান।
ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে হামলার মামলা হলেও পরে সেটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়। এরপর থেকেই মামলার প্রধান আসামি গোবিন্দ ঘরামি পলাতক ছিলেন।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গোবিন্দ ঘরামির অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে।’
ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে শাহ-আলম নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলার প্রধান আসামি গোবিন্দ ঘরামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার গাজীপুরের বাসন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বাউফল থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২৩ মার্চ উপজেলার কায়না গ্রামে শাহ-আলমের ছাগল গোবিন্দ ঘরামির জমিতে প্রবেশ করে ঘাস খাওয়া নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে শাহ-আলম গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় প্রায় এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান।
ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে হামলার মামলা হলেও পরে সেটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়। এরপর থেকেই মামলার প্রধান আসামি গোবিন্দ ঘরামি পলাতক ছিলেন।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গোবিন্দ ঘরামির অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে।’
গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের ১১টি পদের মধ্যে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদগুলো হলো— উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী একজন, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভিএফএ) তিনজন, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (কৃত্রিম প্রজনন) একজন, এবং অফিস সহায়ক একজন। ১৯৯৮ সাল থেকে...১ ঘণ্টা আগে
মোটরসাইকেল চালক নুরুল ইসলাম (৩০) বলেন, প্রতিদিন মোটরসাইকেল নিয়ে ঢাকা বা আমার বাড়ি সিরাজদিখানে যেতে হয়। কিন্তু সেতুর গর্তগুলো এত বড় যে সামান্য অসাবধান হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গত সপ্তাহেই এক মোটরসাইকেলচালক গর্তে পড়ে আঘাত পেয়েছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মধুপুরে সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ঘুষ ছাড়া কোনো দলিল নিবন্ধন হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা বলছেন, মনঃপূত ঘুষ না দিলে জমির দলিল নিবন্ধন ছাড়াই ফিরে আসতে হয় ক্রেতা-বিক্রেতাদের। এ নিয়ে লিখিত অভিযোগও দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার জেলা রেজিস্ট্রার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) এ বিষয়ে লিখিত...৮ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের তাড়াশ পৌর শহরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হচ্ছে মারাত্মক জলাবদ্ধতা। অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে প্রতিবারই চরম দুর্ভোগে পড়ছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে শহরের প্রফেসরপাড়াসহ বেশ কিছু নিচু এলাকায়...৮ ঘণ্টা আগে