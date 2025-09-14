Ajker Patrika
মাছ ধরা ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৩ জেলে দগ্ধ

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
মাছ ধরা ট্রলার। ছবি: সংগৃহীত
পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মহিপুরে একটি মাছ ধরা ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৩ জেলে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে জহির হোসেন (৫৫) নামের এক জেলের শরীরের ৫৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। এ ছাড়া ট্রলারের পেছনের কিছু অংশ পুড়ে যায়।

শনিবার সকাল ১০টায় খাপড়াভাঙ্গা নদীতে আলমগীর মৃধার তেলের ঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত জহিরকে কলাপাড়া হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অপর আহত দুই জেলে শহিদুল (৩০) ও সাইফুল (৩০) ইসলাম প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী জেলে আবদুল মালেক জানান, আমরা ট্রলারের পাশে কাজ করছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দে সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। আগুন মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা দ্রুত পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, সকালে রান্নার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিক আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিদগ্ধ জেলেদের সহায়তার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

পটুয়াখালীকলাপাড়াবরিশাল বিভাগজেলার খবরঅগ্নিদগ্ধগ্যাস বিস্ফোরণ
