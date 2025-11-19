Ajker Patrika

টানা ছয় দিন ১৪ ডিগ্রির ঘরে পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ভোরের কনকনে ঠান্ডা আর দুপুরের তপ্ত রোদ—পঞ্চগড়ের বর্তমান আবহাওয়ার বাস্তব চিত্র যেন এমনই। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত শীতের দাপট জেঁকে বসলেও সূর্য একটু উঠলেই বাড়ছে উষ্ণতার অনুভূতি। টানা ছয় দিন জেলায় তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে।

পঞ্চগড়ে আজ বুধবার সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৮ শতাংশ। গত কয়েক দিনের রেকর্ড অনুযায়ী মঙ্গলবার ১৪ দশমিক ৬, সোমবার ১৪ দশমিক ৫, রোববার ১৪ দশমিক ৭, শনিবার ১৪ দশমিক ২ এবং শুক্রবার ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। গত শুক্রবার থেকে আজ পর্যন্ত একই ধারা বজায় রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায়।

দৈনন্দিন কাজে বের হওয়া মানুষেরা জানান, রাত ও ভোরের ঠান্ডা বেশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এক সাইকেলচালক বলেন, ‘রাতে খুব ঠান্ডা পড়ে। কিন্তু সূর্য ওঠার পরেই গরম লাগে, শরীর ঘেমে যায়।’ স্থানীয় এক নারী শ্রমিক বলেন, ‘ভোরে শাল না জড়ালে বের হওয়া যায় না, অথচ দুপুরে গরমে হাঁসফাঁস করতে হয়।’ এক দোকানকর্মীর ভাষ্য, ‘রাতে দু-তিনটা কাপড় পরেও শীত লাগে। কিন্তু দুপুরে সেই কাপড় খুলে ফেলতে হয় গরমে টিকতে না পেরে।’

এ বিষয়ে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘রাত গভীর হলে শীত বাড়ে। তবে সকাল গড়ালে সূর্যের তাপে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে। আজ (বুধবার) সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৮ শতাংশ। চলতি মাসের শেষের দিকে হালকা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার শঙ্কাও রয়েছে।’

