সাঁথিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
সাঁথিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন। ছবি: সংগৃহীত
পাবনার সাঁথিয়ায় মিয়াপুর গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেতুপাড়া শাখার সাইনবোর্ডে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে সাইনবোর্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য কোনো ক্ষতি হয়নি। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপক সুমি খাতুন জানান, দুর্বৃত্তরা রাতে ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সাইন বোর্ড ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ক্ষতি হয়নি এবং গ্রাহকদের মধ্যে কোনো আতঙ্ক নেই।

জানা যায়, রোববার গভীর রাতে উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের মিয়াপুর শাখায় দুর্বৃত্তরা ব্যাংকের সাইনবোর্ডে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় সাইনবোর্ডের একটি অংশ পুড়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কে বা কারা প্রথমে সাইনবোর্ডে তেলজাতীয় কিছু ঢালছে। পরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, ‘আগুন দেওয়ার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হবে।’

বিষয়:

পাবনাআগুনসাঁথিয়াপাবনা সদরজেলার খবরগ্রামীণ ব্যাংক
