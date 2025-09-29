Ajker Patrika
পাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ৩ বগি লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ

পাবনা প্রতিনিধি
আজ ভোরে ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে বিকট শব্দে ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে এই দুর্ঘটনার কারণে ওই রুটে সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘটনার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর রেল কর্তৃপক্ষ উদ্ধারকাজ শুরু করলেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক না হওয়ায় সহস্রাধিক যাত্রী চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

ট্রেন যাত্রীরা জানান, রোববার রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি আজ সোমবার ভোর চারটার দিকে ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে বিকট শব্দে এর তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এসময় ট্রেনের সহস্রাধিক যাত্রী আতঙ্কে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে আসেন।

তাৎক্ষণিকভাবে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। দুর্ঘটনার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বগি উদ্ধারের কাজ শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ।

আজ ভোরে ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া রেল স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে বিকট শব্দে ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ভোর চারটার দিকে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ কাজ করছে।

পাকশী পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ নাজিম কায়সার জানান, উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, "কতক্ষণের মধ্যে উদ্ধারকাজ শেষ হবে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। আমরা দ্রুত উদ্ধার কাজ শেষ করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি।"

এদিকে, ভাঙ্গুড়া বড়ালব্রীজ রেলস্টেশনের বুকিং সহকারী শফিউল ইসলাম ঘটনাটি স্বীকার করলেও এর বিস্তারিত তার জানা নেই বলে জানান।

বিষয়:

দুর্ঘটনারেলস্টেশনরাজশাহী বিভাগট্রেনভাঙ্গুড়াজেলার খবর
