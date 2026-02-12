Ajker Patrika
পাবনা

পাবনা-৩ আসনে ২১ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

পাবনা প্রতিনিধি
হাসান জাফির তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

পাবনা-৩ আসনে মোট ১৭৭টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২১টির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী হাসান জাফির তুহিন ধানের শীষ প্রতীকে ১৬,০৫৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের আলী আছগার পেয়েছেন ১৩,৬২১ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে এ আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

বিষয়:

পাবনাবিএনপিনির্বাচনফল প্রকাশজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
