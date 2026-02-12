Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে বিপুল ব্যবধানে বিএনপির মো. শরীফুল আলম জয়ী

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ১৯
মো. শরীফুল আলম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে মোট ১৪২টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফল গণনা সম্পন্ন হয়েছে। বেসরকারিভাবে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী মো. শরীফুল আলম ১ লাখ ৮৫ হাজার ৮১৩ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোট প্রার্থী মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন রিকশা প্রতীকে পেয়েছেন ৪২ হাজার ৫৫৫ ভোট।

এই হিসাবে মো. শরীফুল আলম ১ লাখ ৪৩ হাজার ২৫৮ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগকিশোরগঞ্জ সদরভোটত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
