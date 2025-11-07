Ajker Patrika

পাবনা

খালের ১০ স্থানে অবৈধ বাঁধ

পাবনার সাঁথিয়া ও বেড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাগেশ্বরী-ডি-২ ক্যানালের (কৈটলা পাম্প হাউস থেকে মুক্তার ধর পর্যন্ত খাল) প্রায় ৩০ কিলোমিটার এলাকায় অন্তত ১০টি স্থানে অবৈধভাবে সুতি জালের বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করা হচ্ছে। এতে পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়ে ক্যানাল পাড়ের জমিতে পানি জমে রয়েছে। ফলে পাকা ও আধা...

খালের ১০ স্থানে অবৈধ বাঁধ
এক মঞ্চে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির দুই নেতা, আন্দোলনের ঘোষণা

এক মঞ্চে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির দুই নেতা, আন্দোলনের ঘোষণা

বাবাকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত ছেলে আটক

বাবাকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত ছেলে আটক

মহাসড়কে মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতা, নিহত ১

মহাসড়কে মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতা, নিহত ১

২০১ বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে মামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

২০১ বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে মামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ

ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ

ঈশ্বরদীতে ২০১ বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টির মামলা

ঈশ্বরদীতে ২০১ বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টির মামলা

চাটমোহরে ট্রাকচাপায় অটোভ্যানের চালক নিহত

চাটমোহরে ট্রাকচাপায় অটোভ্যানের চালক নিহত

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় দিনে হুমকি, রাতে হামলা

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় দিনে হুমকি, রাতে হামলা

স্কুলভ্যানকে বাঁশবোঝাই ট্রাকের ধাক্কা, দুই শিশু ও ভ্যানচালক নিহত

স্কুলভ্যানকে বাঁশবোঝাই ট্রাকের ধাক্কা, দুই শিশু ও ভ্যানচালক নিহত

ভাসমান স্কুল: চলনবিল থেকে বিশ্বমঞ্চে

ভাসমান স্কুল: চলনবিল থেকে বিশ্বমঞ্চে

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

ঈশ্বরদীতে রূপপুর প্রকল্পের দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার

ঈশ্বরদীতে রূপপুর প্রকল্পের দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার

দুই গ্রামের দ্বন্দ্বে ১৫ দিন ধরে বন্ধ বাজার, ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা

দুই গ্রামের দ্বন্দ্বে ১৫ দিন ধরে বন্ধ বাজার, ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা

পাবনা বক্ষব্যাধি হাসপাতাল: জীর্ণ হাসপাতালের ছাদে চলে মাদকের আড্ডা

পাবনা বক্ষব্যাধি হাসপাতাল: জীর্ণ হাসপাতালের ছাদে চলে মাদকের আড্ডা

ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ উদ্ধার