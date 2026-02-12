Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী কয়ছর বিপুল ভোটে বিজয়ী

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ২৮
সুনামগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী কয়ছর বিপুল ভোটে বিজয়ী
মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ বিপুল। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-শান্তিগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ৯৬ হাজার ৬৬৬ ভোট পান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপির বিদ্রোহী আনোয়ার হোসেন তালা প্রতীকে ৪১ হাজার ৯৮৪ ভোট পেয়েছেন।

কয়ছর আহমেদ ৫৪ হাজার ৬৮২ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সুনামগঞ্জবিএনপিসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
