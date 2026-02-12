গাজীপুরে ২ আসনে বিএনপি ও একটিতে জামায়াত এগিয়ে

গাজীপুর জেলায় মোট তিনটি আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে ২ আসনে বিএনপি প্রার্থী এবং ১টিতে জামায়াত প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন।
গাজীপুর-১ আসনে মোট ৬৪ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৩টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী মো. মজিবুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৩,৫০৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. শাহ আলম বকশি দাড়িপাল্লা প্রতীকে ২৭,৬৬০ ভোট পেয়েছেন।
গাজীপুর-৪ আসনে মোট ১২২ কেন্দ্রের মধ্যে ৫৬টির ফলাফলে জামায়াত প্রার্থী সালাহ উদ্দিন দাড়িপাল্লা প্রতীকে ৪৮,৬০৩ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। বিএনপির রিয়াজুল হান্নান ধানের শীষ প্রতীকে ৪০,৪৬৮ ভোট পেয়েছেন।
গাজীপুর-৫ আসনে মোট ১২৪ কেন্দ্রের মধ্যে ২২টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক মিলন ধানের শীষ প্রতীকে ২২,৭২২ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মোহাম্মদ খাইরুল হাসান দাড়িপাল্লা প্রতীকে ১৩,৫০১ ভোট পেয়েছেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরীয়তপুরের সংসদীয় তিনটি আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা ও শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা পর্যন্ত ফলাফলে তিনটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।
বগুড়া-৭ আসনে (শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোরশেদ মিলটন বিজয়ী হয়েছেন। শাজাহানপুর উপজেলায় মোট ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৪ জন। মোট ৭৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকে মোরশেদ মিলটন ১ লাখ ৪ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপা
সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনে প্রাপ্ত ফলাফলে ১১ দলের দেয়াল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি আবুল হাসান বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেজুরগাছ প্রতীকের বিএনপি জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।