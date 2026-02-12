Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে ২ আসনে বিএনপি ও একটিতে জামায়াত এগিয়ে

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরে ২ আসনে বিএনপি ও একটিতে জামায়াত এগিয়ে

গাজীপুর জেলায় মোট তিনটি আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে ২ আসনে বিএনপি প্রার্থী এবং ১টিতে জামায়াত প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন।

গাজীপুর-১ আসনে মোট ৬৪ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৩টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী মো. মজিবুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৩,৫০৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. শাহ আলম বকশি দাড়িপাল্লা প্রতীকে ২৭,৬৬০ ভোট পেয়েছেন।

গাজীপুর-৪ আসনে মোট ১২২ কেন্দ্রের মধ্যে ৫৬টির ফলাফলে জামায়াত প্রার্থী সালাহ উদ্দিন দাড়িপাল্লা প্রতীকে ৪৮,৬০৩ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। বিএনপির রিয়াজুল হান্নান ধানের শীষ প্রতীকে ৪০,৪৬৮ ভোট পেয়েছেন।

গাজীপুর-৫ আসনে মোট ১২৪ কেন্দ্রের মধ্যে ২২টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক মিলন ধানের শীষ প্রতীকে ২২,৭২২ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মোহাম্মদ খাইরুল হাসান দাড়িপাল্লা প্রতীকে ১৩,৫০১ ভোট পেয়েছেন।

বিষয়:

গাজীপুরবিএনপিজামায়াতঢাকা বিভাগঢাকাপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে