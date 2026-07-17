হাতিয়ায় বেড়িবাঁধ ভেঙে তিনটি ওয়ার্ড প্লাবিত, পানির নিচে চরঈশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকা

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের তালুকদার গ্রামের পাশে বেড়িবাঁধ ভেঙে তিনটি ওয়ার্ড প্লাবিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের ভাষ্য, জোয়ারের ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধের একাংশ ভেঙে এক, দুই ও তিন নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকা পানির নিচে চলে যায়।
স্থানীয়রা জানান, দুপুরের পর আসা জোয়ারের ঢেউয়ের আঘাতে বেড়িবাঁধের কিছু অংশ ভেঙে যায়। মুহূর্তের মধ্যে চরঈশ্বর ইউনিয়নের এক, দুই ও তিন নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ গ্রাম প্লাবিত হয়। অনেক স্থানে সড়কের ওপর দুই থেকে তিন ফুট উচ্চতার জোয়ারের পানি ওঠে।
চরঈশ্বর ইউনিয়নের সদস্য আসার উদ্দিন জানান, গত কয়েক দিনের অতিরিক্ত বৃষ্টি ও অস্বাভাবিক জোয়ারের কারণে বেড়িবাঁধের অনেক এলাকা ধসে সরু হয়ে গেছে। শুক্রবার দুপুরের জোয়ারে বাঁধটি ভেঙে যায়। এতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে।
আসার উদ্দিন আরও জানান, দিনের বেলায় আসা জোয়ারের পানি তুলনামূলক কম ছিল। তারপরও অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। রাতের জোয়ারে আরও উচ্চতায় পানি ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। এতে ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল ইকবাল জানান, চরঈশ্বর ইউনিয়নের ওই স্থানে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আগে থেকেই ছিল। এ জন্য একাধিকবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়।
রাসেল ইকবাল আরও জানান, বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।
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