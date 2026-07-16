মেসির সঙ্গে বেলিংহামের ঝগড়ার কারণ কী

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়কে পাশ কাটিয়ে সামনে উঠে এসেছে লিওনেল মেসি ও জুড বেলিংহামের তর্কে জড়ানোর ঘটনা। ম্যাচের শুরুতেই মুখোমুখি অবস্থান নিতে দেখা যায় তাঁদের। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি।
ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেসি ও বেলিংহাম দুজন দুজনের দিকে কিছু একটা বলছিলেন। ইংলিশ মিডফিল্ডার যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পেছন থেকে মুখ ভেঙচাতে দেখা যায় মেসিকে। তবে ম্যাচ শেষে বেলিংহাম জানালেন, ঘটনাটি যতটা বড় করে দেখা হচ্ছে, বাস্তবে ততটা গুরুতর কিছু ছিল না।
বেলিংহাম বলেন, ‘আসলে আমরা একটা ফাউল নিয়ে কথা বলছিলাম। তবে তেমন খারাপ কিছু ছিল না। আমি নিশ্চিত, সবাই বিষয়টিকে বড় করে দেখাবে। কিন্তু সত্যি বলতে, তেমন কিছুই হয়নি।’
ঠিক কী নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়েছিল, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন বেলিংহাম, ‘আমার মনে হয়েছিল, একটু আগে একটা ফাউল হয়েছে। ও (মেসি) বলল, “তাহলে আমার ওপর করা ফাউলটার কী হবে?” আমি তখন বলছিলাম, তুমি তো এসব সামলানোর মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। ব্যাস, এতটুকুই।’
আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেই ফাইনালে পা রেখেছে আর্জেন্টিনা। ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের করা গোলের ওপর দাঁড়িয়ে প্রায় জিতেই যাচ্ছিল ইংল্যান্ড। বাতাসে তখন লা আলবিসেলেস্তেদের বিদায়ের করুণ সুর। কিন্তু ফুটবল যে চির নাটকীয়, সেটাই প্রমাণ হলো আরও একবার। জয়ের খুব কাছে নিয়েও ভাগ্যদেবতা ইংল্যান্ডকে হতাশ করেই মাঠ থেকে বের করল। অন্যদিকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার আনন্দে ভাসল আর্জেন্টিনা।
পিছিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা ৮৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে করা এনসো ফার্নান্দেসের বুলেট গতির শটে সমতা টানে। এগিয়ে যেতেও বেশি সময় নেয়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে লাউতারো মার্তিনেস জাল কাঁপালে স্কোরলাইন ২-১ হয়। শেষ পর্যন্ত আর এই গোলটার শোধ দিতে পারেনি ইংল্যান্ড। এদিন গোল না করলেও আর্জেন্টিনার জয়ের বড় নায়ক মেসি। দুটি গোলেই সহায়তা করেন দশ নম্বর জার্সিধারী; জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের মতো তর্কে জড়িয়েও এদিন আলোচনায় আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।
সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর উদযাপনের মাঝেই সামনে আসে এক মজার ঘটনা। গোলপোস্টের কাছে পড়ে থাকা একটি পানির বোতল হাতে নিয়ে আর্জেন্টাইন উইঙ্গার নিকো গঞ্জালেস আবিষ্কার করেন, সেটি আসলে ইংল্যান্ডের গোলকিপ১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৪০ দিনের ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হচ্ছে ১৯ জুলাই। নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। এমনকি ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র ভেন্যুর ঘাস সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। যা ফিফা মোটা অঙ্কের টাকায় বিক্রি করছে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ডালাস স্টেডিয়ামে উত্তেজনা তখন চরমে। লামিনে ইয়ামালকে বক্সের ভেতর ভুলবশত ফাউল করে বসলেন ফরাসি ডিফেন্ডার লুকা দিনিয়েঁ। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে এক সেকেন্ডও দেরি করেননি। স্পেনের ড্রেসিংরুমে আছেন চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী তারকা। আছেন রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনার ফুটবলারও। অথচ স্পট-কিকে যিনি দাঁড়ালেন, তাঁর৩ ঘণ্টা আগে
এজবাস্টনে গত পরশু সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। এই নিয়ে ভারতের কাছে টানা ছয়টি ওয়ানডে হেরেছে ইংলিশরা। সবশেষ জয় ইংল্যান্ড পেয়েছিল ২০২২ সালে। আজ জিতলে যেমন চার বছরের অপেক্ষা ফুরোবে ইংল্যান্ডের, একই সঙ্গে টিকে থাকবে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় কার্ডিফে শ৩ ঘণ্টা আগে