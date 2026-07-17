আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ যে উত্তপ্ত থাকবে, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। আটলান্টায় গত পরশু ম্যাচ শেষে লিসান্দ্রো মার্তিনেস-নিকোলাস ওতামেন্দিরা ‘ফকল্যান্ড আর্জেন্টিনার’ দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে উদ্যাপন করেন। যা নিয়ে হয়েছে অনেক বিতর্ক। বিতর্কিত এই ঘটনার মাঝে জানা গেল চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা।
আটলান্টায় ইংল্যান্ডের জয় যখন সময়ের ব্যাপার, তখন ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লেখে আর্জেন্টিনা। মেসির অ্যাসিস্টে এনসো ফের্নান্দেস বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক গোল করেন। গোলের পর দুই কানে হাত দিয়ে গ্যালারির দিকে ফিরে উদ্যাপনের সময় উড়ন্ত চুমুও ছুড়েছিলেন তিনি। তাঁর এই উদ্যাপন নিয়ে চেলসি নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ছবি পোস্ট করেছিল। ক্যাপশনে চেলসি লিখেছিল, ‘এনসো ফের্নান্দেস।’ ইংলিশ ক্লাবটি এরপর বারুদের ইমোজি দিয়েছিল। কিন্তু এখন আর সেই পোস্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
ইংলিশ ক্লাবের ফুটবলার হলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এনসো গোল করায় মূলত হতাশ ভক্ত-সমর্থকেরা। ইংল্যান্ডের ভক্ত-সমর্থকদের চাপেই মূলত ছবি ডিলিট করতে বাধ্য হয়েছে চেলসি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’ তেমন কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করেছে। একজন মন্তব্য করেন, ‘আসলেই? আমরা তো একটি ইংরেজ ফুটবল ক্লাব। আমার ক্লাবের কাছ থেকে এটা খুবই হতাশাজনক। সত্যিই হতাশাজনক।’
কেউ আবার ফের্নান্দেসের ছবি পোস্ট করা চেলসির দুঃসাহস বলে মন্তব্য করেন। আরেকজন লিখেছেন, ‘একটি ইংরেজ ফুটবল ক্লাবের এমন টুইট করার দুঃসাহস দেখুন। একেবারেই জঘন্য।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গোল করা একজনকে নিয়ে তোমরা কেন একটি ইংরেজ ক্লাব হিসেবে এমন পোস্ট দিচ্ছ?’
বেনফিকা থেকে ২০২৩ সালে চেলসিতে যান এনসো। চেলসির হয়ে ১৬৯ ম্যাচে ৩১ গোলের পাশাপাশি ৩০ গোলে অ্যাসিস্ট করেন। ক্লাবটির হয়ে গত বছর জেতেন ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা। জিতেছেন ২০২৪-২৫ মৌসুমের কনফারেন্স লিগও।
আটলান্টায় ইংল্যান্ডের জয় যখন সময়ের ব্যাপার, তখনই আর্জেন্টিনার জাদু। শেষ মুহূর্তে চমক দেখানো আর্জেন্টিনা এবার একরকম শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ৮৫ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক ক্রসে গোল করেন এনসো ফের্নান্দেস। আর ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসের গোলে আর্জেন্টিনা ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। এই দুই গোলেই অ্যাসিস্ট করেন মেসি।
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