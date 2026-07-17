Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকসেবীর ৩ মাসের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকসেবীর ৩ মাসের কারাদণ্ড
সিরাজদিখানে এক মাদকসেবীকে ৩ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে নজরুল মুন্সী (৪০) নামের এক যুবকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। নজরুল মুন্সী উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাকান্দি গ্রামের শাহীন মুন্সীর ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাকান্দি গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন অবস্থায় তাঁকে আটক করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ বলেন, ‘ওই ব্যক্তিকে মাদক সেবন অবস্থায় পাওয়া যায়। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।’

বিষয়:

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