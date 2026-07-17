Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

মুরগি বিক্রির পাশাপাশি মাদকের ব্যবসা করতেন নারী, পুলিশের হাতে আটক

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
মুরগি বিক্রির পাশাপাশি মাদকের ব্যবসা করতেন নারী, পুলিশের হাতে আটক
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ইয়াবাসহ আটক মর্জিনা আক্তার ওরফে গেন্দি। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ইয়াবাসহ মর্জিনা আক্তার ওরফে গেন্দি (৪০) নামের এক নারী মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

মর্জিনা আক্তার উপজেলার বঙ্গ সোনাহাট ইউনিয়নের বানুরকুঠি গ্রামের আতোয়ার হোসেনের মেয়ে।

পুলিশ জানায়, মর্জিনা দীর্ঘদিন ধরে ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট স্থলবন্দর এলাকায় মাদক বিক্রিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন। সোনাহাট স্থলবন্দরে আসা ট্রাকচালক ও পরিবহন শ্রমিকদের নিকট ইয়াবা ও গাঁজা বিক্রি করতেন তিনি। ওই এলাকায় একটি পোলট্রি মুরগির দোকান চালাতেন মর্জিনা। মুরগি বিক্রির পাশাপাশি ইয়াবা ও গাঁজার ব্যবসা করতেন ওই দোকানে। আজ স্থানীয়দের সহায়তায় ১০৩টি ইয়াবাসহ তাঁকে আটক করা হয়েছে।

ভূরুঙ্গামারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মুনতাসির মামুন মুন বলেন, ‘পোলট্রি মুরগি বিক্রির পাশাপাশি গোপনে মাদকের ব্যবসা করতেন মর্জিনা। তাঁকে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হবে।’

বিষয়:

ইয়াবাপুলিশভূরুঙ্গামারীমাদককুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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