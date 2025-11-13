Ajker Patrika

নোয়াখালীতে সড়কে ছাত্রলীগের আগুন, আটক ১২

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিচৌকি বসিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে ঘিরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পরিকল্পনার অভিযোগে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ। এ সময় আওয়ামী লীগের ৪ নেতাসহ ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে সেনবাগের ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইব্রাহিম খলিল (৩৮), কবিরহাট উপজেলার নরোত্তমপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য শহীদুল ইসলাম (৪৫), আওয়ামী লীগ কর্মী রফিকুজ্জামান মাসুদ রানা (৪৩) ও শোয়েব হোসেন সোহরাবসহ (৩৪) ১২ জন। আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. ইব্রাহিম।

এদিকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বুধবার গভীর রাতে নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদী টাউন হল মোড়ে সড়কের ওপর আগুন দেন পৌরসভা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান তাঁরা।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের আজকের কর্মসূচির প্রতিবাদে রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা ও মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছেন বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, জামায়াত, শিবির ও এনসিপির নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচি প্রতিহত করতে সকলকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান বক্তারা।

এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে যানবাহন ও সন্দেহজনক গতিবিধির লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

