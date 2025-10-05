Ajker Patrika
> সারা দেশ

টাকার অভাবে থমকে আছে শাকিলের চিকিৎসা, বাঁচার আকুতি

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৭
ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভাব-অনটনের সংসারে অটোরিকশা চালিয়ে কোনোমতে চলত তিন বেলার খাবার। বাবা-ছেলে দুজন মিলে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু সেই সুখের সংসারে নেমে এসেছে ভয়াবহ অন্ধকার। নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চণ্ডীগড় গ্রামের অটোরিকশাচালক আনোয়ার মিয়ার একমাত্র ছেলে শাকিল মিয়া (২২) এখন ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে। দুই মাস আগে চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্ন পরীক্ষা করানোর পর ধরা পড়ে এই মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগ শনাক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁদের পরিবারে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

অটোরিকশা চালিয়ে প্রতিদিন যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের খাবার জোটে কষ্টে। এমন পরিস্থিতিতে ব্লাড ক্যানসারের ব্যয়বহুল চিকিৎসা বহন করা তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু ছেলেকে বাঁচাতে বাবা আনোয়ার মিয়া যা কিছু ছিল, সব বিক্রি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, চিকিৎসার জন্য লাখ টাকার ঋণও নিয়েছেন। কিন্তু এখন আর পারছেন না চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যেতে।

শাকিলের বাবা আনোয়ার মিয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার একটা ছেলেই। আমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাই; কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। সমাজের সহৃদয় ও মানবিক মানুষদের কাছে আমি হাতজোড় করে সাহায্য চাই।’

ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছেলের চিন্তায় দিশেহারা মা শাম্মী আক্তার বলেন, ‘দুর্গাপুর থেকে ময়মনসিংহ; সেখান থেকে ঢাকায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব। দুই মাস ধরে এখানে-ওখানে ঘুরেও টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। চিকিৎসা ছাড়া সময় যত গড়াচ্ছে, ততই খারাপ হচ্ছে শাকিলের অবস্থা।’

ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল একসময় পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সঙ্গে অটোরিকশা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছিলেন। যে ছেলে পরিবারের জন্য লড়ছিলেন, আজ তিনি নিজেই অসহায়। চোখে অশ্রু নিয়ে তাঁর সরল আকুতি, ‘আমি বাঁচতে চাই।’

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)চিকিৎসাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

বৃদ্ধ মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে আটক

বৃদ্ধ মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে আটক

ঠাকুরগাঁওয়ে টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষতি

ঠাকুরগাঁওয়ে টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষতি

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

নরসিংদীতে এএসপির ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৭

নরসিংদীতে এএসপির ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৭