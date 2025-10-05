টাকার অভাবে থমকে আছে শাকিলের চিকিৎসা, বাঁচার আকুতি

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
অভাব-অনটনের সংসারে অটোরিকশা চালিয়ে কোনোমতে চলত তিন বেলার খাবার। বাবা-ছেলে দুজন মিলে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু সেই সুখের সংসারে নেমে এসেছে ভয়াবহ অন্ধকার। নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চণ্ডীগড় গ্রামের অটোরিকশাচালক আনোয়ার মিয়ার একমাত্র ছেলে শাকিল মিয়া (২২) এখন ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে। দুই মাস আগে চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্ন পরীক্ষা করানোর পর ধরা পড়ে এই মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগ শনাক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁদের পরিবারে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।
অটোরিকশা চালিয়ে প্রতিদিন যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের খাবার জোটে কষ্টে। এমন পরিস্থিতিতে ব্লাড ক্যানসারের ব্যয়বহুল চিকিৎসা বহন করা তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু ছেলেকে বাঁচাতে বাবা আনোয়ার মিয়া যা কিছু ছিল, সব বিক্রি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, চিকিৎসার জন্য লাখ টাকার ঋণও নিয়েছেন। কিন্তু এখন আর পারছেন না চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যেতে।
শাকিলের বাবা আনোয়ার মিয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার একটা ছেলেই। আমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাই; কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। সমাজের সহৃদয় ও মানবিক মানুষদের কাছে আমি হাতজোড় করে সাহায্য চাই।’
ছেলের চিন্তায় দিশেহারা মা শাম্মী আক্তার বলেন, ‘দুর্গাপুর থেকে ময়মনসিংহ; সেখান থেকে ঢাকায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব। দুই মাস ধরে এখানে-ওখানে ঘুরেও টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। চিকিৎসা ছাড়া সময় যত গড়াচ্ছে, ততই খারাপ হচ্ছে শাকিলের অবস্থা।’
ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল একসময় পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সঙ্গে অটোরিকশা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছিলেন। যে ছেলে পরিবারের জন্য লড়ছিলেন, আজ তিনি নিজেই অসহায়। চোখে অশ্রু নিয়ে তাঁর সরল আকুতি, ‘আমি বাঁচতে চাই।’
অভাব-অনটনের সংসারে অটোরিকশা চালিয়ে কোনোমতে চলত তিন বেলার খাবার। বাবা-ছেলে দুজন মিলে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু সেই সুখের সংসারে নেমে এসেছে ভয়াবহ অন্ধকার। নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চণ্ডীগড় গ্রামের অটোরিকশাচালক আনোয়ার মিয়ার একমাত্র ছেলে শাকিল মিয়া (২২) এখন ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে। দুই মাস আগে চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্ন পরীক্ষা করানোর পর ধরা পড়ে এই মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগ শনাক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁদের পরিবারে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।
অটোরিকশা চালিয়ে প্রতিদিন যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের খাবার জোটে কষ্টে। এমন পরিস্থিতিতে ব্লাড ক্যানসারের ব্যয়বহুল চিকিৎসা বহন করা তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু ছেলেকে বাঁচাতে বাবা আনোয়ার মিয়া যা কিছু ছিল, সব বিক্রি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, চিকিৎসার জন্য লাখ টাকার ঋণও নিয়েছেন। কিন্তু এখন আর পারছেন না চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যেতে।
শাকিলের বাবা আনোয়ার মিয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার একটা ছেলেই। আমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাই; কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। সমাজের সহৃদয় ও মানবিক মানুষদের কাছে আমি হাতজোড় করে সাহায্য চাই।’
ছেলের চিন্তায় দিশেহারা মা শাম্মী আক্তার বলেন, ‘দুর্গাপুর থেকে ময়মনসিংহ; সেখান থেকে ঢাকায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব। দুই মাস ধরে এখানে-ওখানে ঘুরেও টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। চিকিৎসা ছাড়া সময় যত গড়াচ্ছে, ততই খারাপ হচ্ছে শাকিলের অবস্থা।’
ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত শাকিল একসময় পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সঙ্গে অটোরিকশা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছিলেন। যে ছেলে পরিবারের জন্য লড়ছিলেন, আজ তিনি নিজেই অসহায়। চোখে অশ্রু নিয়ে তাঁর সরল আকুতি, ‘আমি বাঁচতে চাই।’
লালমনিরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে নিমাই কর্মকার (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধের নাম সুশীলা কর্মকার (৫৮)। শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার বড়বাড়ী ইউনিয়নের শিবরাম পালপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আটক নিমাই কর্মকার ওই গ্রামের মৃত ভেললো কর্মকারের...৩ মিনিট আগে
তিন দিনের টানা ঝড়-বৃষ্টিতে ঠাকুরগাঁও জেলার আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ক্ষেতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাঠে পেকে ওঠা ধান পানিতে ডুবে নষ্ট হচ্ছে, আর আগাম সবজির জমিতে দেখা দিয়েছে শিকড় পচে যাওয়ার আশঙ্কা। কৃষকরা চরম হতাশায় দিন গুনছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের...১০ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দেওপাড়া এলাকায় ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে আজমত আলী (৪০) নামের এক সবজি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল ৬টা ২০ মিনিটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজমত আলী সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার সাদীপুর এলাকার সাজিদ আলীর ছেলে।২৭ মিনিট আগে
নরসিংদী পৌর শহরের আরশীনগর এলাকায় পরিবহণ থেকে চাঁদা আদায়ের সময় দুজনকে আটকের পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের (এএসপি) ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।৩৫ মিনিট আগে