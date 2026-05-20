বেরোবিতে ৩ দাবিতে ছাত্রদলের স্মারকলিপি পেশ

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ২০২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহার এবং বিভাগীয় শহরে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধায় বাস চলাচলের দাবিতে বেরোবি উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে শাখা ছাত্রদল।
আজ বুধবার (২০ মে) বিকেলে বেরোবি উপাচার্য ড. মো. শওকাত আলীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন বেরোবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি মো. ইয়ামিন, সহসভাপতি তুহিন রানাসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা।
স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা এবং আর্থিক সংকট বিবেচনা করে তিন দফা দাবি পেশ করা হয়। এতে বলা হয়, অতি সত্বর অতিরিক্ত বর্ধিত ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিবেচনা করে আগের নির্ধারিত ফি পুনরায় বহাল করা এবং অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি ও বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিভাগীয় শহরগুলোতে বাস সার্ভিস চালুর দাবি করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, ঈদের এই সময়ে দেশের সার্বিক পরিবহন ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে আসে। টিকিট কালোবাজারি, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং ফিটনেসবিহীন দূরপাল্লার বাসের কারণে শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থী এবং দূরবর্তী বিভাগীয় শহরের (রংপুর থেকে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ) শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়ে একটি বাসের টিকিট জোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাস সার্ভিস অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবছর যদি ঈদের ছুটির শুরুতে নির্দিষ্ট রুট অনুযায়ী বিভাগীয় শহরগুলোতে শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা (ঈদ স্পেশাল বাস সার্ভিস) চালু করা হয়, তবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবেন। এ ছাড়া ঈদুল আজহার ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও বিশেষ খাবার প্রদানের আবেদনও জানানো হয়।
বেরোবি উপাচার্য শওকাত আলী বলেন, ‘আগের যে প্রশাসন ছিল, তারা ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করেছে। গতবারেও ১৬তম ব্যাচের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে বলে আমি ফি মিনিমাইজ করেছি। ১৭তম ব্যাচের ফি যে পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, তা ওই তুলনায় কম। যদি ফি কিছুটা কমানো হয়, তবু এটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।’ এ সময় বাস চালুর বিষয়ে পরিবহন পুলের সঙ্ড়ে আলোচনায় বসা হবে বলেও জানান তিনি। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের দাবির আগে ঈদুল আজহার দিন বিশেষ খাবার আয়োজনের কমিটি ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে।
নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত উন্মুক্ত বাজেট সভায় পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুবায়ের জাহাঙ্গীর এই বাজেট পেশ করেন।৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কৃষকদের কাছ থেকে ৪২ কেজি ধান নিয়ে ৪০ কেজির দাম দেওয়ার অভিযোগে চার ধান ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে।২০ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ রেণু জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য অফিস। বুধবার (২০ মে) সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কেরানীগঞ্জ অংশে দুটি ট্রাক তল্লাশি করে ৭৫ ড্রামে রাখা রেণু জব্দ করা হয়। জব্দ করা রেণু পোনার মূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এ সময় মালিকপক্ষের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।২৪ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাটে থানা-পুলিশ ও বিজিবির পৃথক অভিযানে মানব পাচার চক্রের সদস্যসহ বিভিন্ন মামলায় মোট ১৯ জন আসামিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ।২৬ মিনিট আগে