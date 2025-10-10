Ajker Patrika
নাটোরে ইমো হ্যাকিং চক্রের ৯ সদস্য গ্রেপ্তার

নাটোর প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার ইমো হ্যাকিং চক্রের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার ইমো হ্যাকিং চক্রের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরে ইমো হ্যাকিং চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণা ও হ্যাকিং কাজে ব্যবহৃত ৩৫টি মোবাইল ও বিভিন্ন সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নাটোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার নওপাড়া গ্রামের মোসাব্বর হোসেনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৩০), বাবুল সরকারের ছেলে সোহাগ আলী (২৮), শাজাহান আলীর ছেলে ওবায়দুর আলী (২৪), ফজলুর রহমানের ছেলে রাসেল আহমেদ (২০), মোহরকয়া গ্রামের আজগর মণ্ডলের ছেলে এখলাছ মণ্ডল (২৩), জটু সরদারের ছেলে রুবেল সরদার (২৫), শরিফুল ইসলামের ছেলে মোহন আহমেদ (১৭), নাগশোষা গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মারুফ হোসেন (২৩) এবং টুটুল আলী (১৬)।

পুলিশ সুপার জানান, লালপুর উপজেলার বিলমাড়িয়া ও দুরদুরিয়া ইউনিয়নের একদল হ্যাকার ইমোসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যাক করে কখনো সেনাবাহিনী কখনো পুলিশ সদস্যের পরিচয় দিয়ে এবং তাঁদের ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি ও পদোন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে অনৈতিক বাণিজ্য করে আসছিল। প্রযুক্তি ব্যবহার করে গতকাল বৃহস্পতিবার এ চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা।

নাটোর
