Ajker Patrika

তারেক রহমানের নেতৃত্বেই জুলাই শহীদদের স্বপ্নের দেশ গড়া সম্ভব: মীর স্নিগ্ধ

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরের আলাইপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটোরের আলাইপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মুগ্ধের যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেছেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হবে। এ লক্ষ্যে সবাইকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শকে লালন করে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে ক্ষমতায় আনতে হবে।’

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে শহরের আলাইপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

স্নিগ্ধ বলেন, ‘গত ১৭ বছর খুনি ফ্যাসিস্ট হাসিনা দেশের মানুষকে নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। বিএনপি সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দুই হাজার মানুষ জান (জীবন) দিয়েছে। চীরতরে ফ্যাসিস্টের পতনের মধ্য দিয়ে এসব হত্যার বদলা নিতে হবে।’

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আফতাব, জেলা যুবদলের সভাপতি এ হাই তালুকদার ডালিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন তুষার প্রমুখ।

বিষয়:

নাটোরবিএনপিহত্যাশহীদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজধানীতে গুলিতে নিহত মামুন শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের প্রধান সহযোগী

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

গাজীপুরে রাস্তা আটকে চলাচল করা পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম বরখাস্ত

দিনদুপুরে রাজধানীতে হাসপাতালের সামনে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা

উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থাইল্যান্ড যে কারণে ৩০০ ডলার জরিমানা করতে পারে পর্যটকদের

থাইল্যান্ড যে কারণে ৩০০ ডলার জরিমানা করতে পারে পর্যটকদের

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে তুলতে বাধা, নিজের ঘরেই আগুন দিলেন যুবক

দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে তুলতে বাধা, নিজের ঘরেই আগুন দিলেন যুবক

কম্পিউটার চালু হতে যে সময় লাগে তার বেতন দাবি করে কয়েক শ কর্মীর মামলা

কম্পিউটার চালু হতে যে সময় লাগে তার বেতন দাবি করে কয়েক শ কর্মীর মামলা

আজকের রাশিফল: প্রপোজের জন্য বিপজ্জনক দিন, গ্রহরা একগুঁয়েমিটা ছাড়তে বলছে

আজকের রাশিফল: প্রপোজের জন্য বিপজ্জনক দিন, গ্রহরা একগুঁয়েমিটা ছাড়তে বলছে